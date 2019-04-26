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В ЛНР сообщили об очередях за российскими паспортами 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: ТАСС
В самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начался прием документов на получение российских паспортов. Об этом рассказал глава республики Леонид Пасечник в интервью телеканалу «Россия 24» в пятницу, 26 апреля.
«В местах подачи документов я видел большие очереди, что свидетельствует о том, что желающих получить паспорт гражданина России очень-очень много», — отметил он. По словам Пасечника, власти делают все, чтобы упростить этот процесс для граждан.
Глава ЛНР добавил, что основную нагрузку по приему документов, проверке правильности их оформления и доставке на территорию России возьмет на себя Министерство внутренних дел. Помощь ему окажет Министерство юстиции республики.
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Он подчеркнул, что эта мера носит гуманитарный характер.
Лидер ЛНР, как и глава непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, выразил благодарность российскому президенту за принятое решение. «Это выдающееся событие, которого давно ждали все граждане ЛНР!» — написал Пасечник в своем Twitter.
В Киеве сочли инициативу вмешательством во внутренние дела государства и обратились в Совет Безопасности ООН.
Часть Донбасса — территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР — неподконтрольна Киеву. Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014-го, после того как киевские власти объявили о старте антитеррористической операции (АТО) — так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в регионе. Она была завершена в феврале 2018-го — ей на смену пришла Операция объединенных сил (ООС) под командованием ВСУ. Официальные лица Украины неоднократно делали заявления о необходимости возвращения контроля над всем Донбассом.
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В мире , Политика , Украина , Денис Пушилин , Владимир Путин , Совбез ООН , МВД
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