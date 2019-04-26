В ЛНР сообщили об очередях за российскими паспортами

В самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начался прием документов на получение российских паспортов. Об этом рассказал глава республики Леонид Пасечник в интервью телеканалу «Россия 24» в пятницу, 26 апреля.

«В местах подачи документов я видел большие очереди, что свидетельствует о том, что желающих получить паспорт гражданина России очень-очень много», — отметил он. По словам Пасечника, власти делают все, чтобы упростить этот процесс для граждан.

Глава ЛНР добавил, что основную нагрузку по приему документов, проверке правильности их оформления и доставке на территорию России возьмет на себя Министерство внутренних дел . Помощь ему окажет Министерство юстиции республики.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Он подчеркнул, что эта мера носит гуманитарный характер.

Лидер ЛНР, как и глава непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин , выразил благодарность российскому президенту за принятое решение. «Это выдающееся событие, которого давно ждали все граждане ЛНР!» — написал Пасечник в своем Twitter.

В Киеве сочли инициативу вмешательством во внутренние дела государства и обратились в Совет Безопасности ООН

Часть Донбасса — территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР — неподконтрольна Киеву. Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014-го, после того как киевские власти объявили о старте антитеррористической операции (АТО) — так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в регионе. Она была завершена в феврале 2018-го — ей на смену пришла Операция объединенных сил (ООС) под командованием ВСУ. Официальные лица Украины неоднократно делали заявления о необходимости возвращения контроля над всем Донбассом.