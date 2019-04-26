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Президент Чехии назвал причину поражения Порошенко 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко проиграл выборы главы государства из-за того, что не смог обеспечить мир в Донбассе, несмотря на то, что ранее обещал избирателям добиться этого. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в интервью пражскому телеканалу Barrandov.
Действующему президенту Украины никто не верит, утверждает политик, и колоссальный отрыв победителя президентских выборов Владимира Зеленского это подтверждает.
Чешский лидер считает, что Зеленский на посту главы государства более предпочтителен, поскольку стремится к скорейшему прекращению вооруженного конфликта в Донбассе и намерен приблизить страну к демократическим структурам западных стран. Также, по мнению политика, Зеленский будет бороться с «влиянием олигархов» в украинском обществе. Земан отметил, что понимает выбор украинцев и пожелал победителю президентской гонки «всего самого наилучшего».
Второй тур выборов главы государства на Украине прошел 21 апреля. По итогам обработки 100 процентов электронных протоколов Зеленский набрал 73,22 процента голосов, Порошенко — 24,45 процента. Инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов. Имя нового главы государства должно быть объявлено до 1 мая. В Центризбиркоме Украины ранее сообщали, что планируют объявить итоги президентских выборов 30 апреля.
В 2014 году Порошенко заявил, что одним из основных пунктов его президентской программы будет завершение войны и стабилизация ситуации в стране. В ходе первой рабочей поездки в Донбасс в качестве главы государства он представил мирный план по урегулированию конфликта. План включал в себя вывод незаконных вооруженных формирований, создание гарантированного коридора для выхода российских и украинских наемников, разоружение, а также создание десятикилометровой буферной зоны на российско-украинской границе.
Противостояние между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, объявило о начале «антитеррористической операции» для подавления протестов жителей востока страны. Западные страны и Украина регулярно причисляют Россию к одной из сторон конфликта, Москва в свою очередь опровергает эти утверждения.
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В мире , Украина , Милош Земан , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Чехия
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