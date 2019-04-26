Сирия раскритиковала заявления США о победе над ИГ*

"Несмотря на то, что американцы утверждают, что ДАИШ* пришел конец, они считают, что они искоренили ДАИШ*, но это неверно. Арабская армия и силы альянса все еще борются с остатками ДАИШ* в Сирии", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Нур-Султане.

По его словам, "существует большая проблема на астанинских встречах". "Мы слышим красивые слова в совместном заявлении, которые поддерживает турецкая сторона, но не придерживается этого в реальности", — сказал глава делегации правительства САР.

*Запрещённая в России террористическая организация