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Сирия раскритиковала заявления США о победе над ИГ* 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Заявления США о разгроме в Сирии террористической организации "Исламское государство"* неверны, борьба продолжается, заявил глава делегации правительства Сирии на переговорах в Нур-Султане Башар аль-Джаафари.
"Несмотря на то, что американцы утверждают, что ДАИШ* пришел конец, они считают, что они искоренили ДАИШ*, но это неверно. Арабская армия и силы альянса все еще борются с остатками ДАИШ* в Сирии", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Нур-Султане.
По его словам, "существует большая проблема на астанинских встречах". "Мы слышим красивые слова в совместном заявлении, которые поддерживает турецкая сторона, но не придерживается этого в реальности", — сказал глава делегации правительства САР.
*Запрещённая в России террористическая организация
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