В Раде инициировали сбор подписей за отставку Луценко

Согласно закону о регламенте, для начала процедуры отставки генпрокурора необходимо собрать 150 подписей, однако окончательное решение может быть принято минимум 226 голосами.

"В парламенте сейчас собирают подписи за отставку генерального прокурора Юрия Луценко", — цитирует депутата агентство УНИАН.

При этом он не уточнил, сколько подписей уже собрано.