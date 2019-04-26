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В Раде инициировали сбор подписей за отставку Луценко 

РИА Новости + ещё 1 38 минут назад
Фото: Р-Спорт
Депутат Верховной рады Украины из фракции "Батькивщина" Игорь Луценко заявил, что в парламенте инициировали сбор подписей под проектом постановления об отставке с должности генпрокурора Юрия Луценко.
Согласно закону о регламенте, для начала процедуры отставки генпрокурора необходимо собрать 150 подписей, однако окончательное решение может быть принято минимум 226 голосами.
"В парламенте сейчас собирают подписи за отставку генерального прокурора Юрия Луценко", — цитирует депутата агентство УНИАН.
При этом он не уточнил, сколько подписей уже собрано.
Ранее победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко относится к чиновникам старой команды, вместо них будут назначены новые люди.
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