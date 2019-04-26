Parlamentní listy (Чехия): от нас что-то скрывают

«Что самое удивительное, так это то, что власти начали «отлавливать" преступников всего через несколько часов после терактов. Значит, либо они были полными профанами, которые оставили всюду после себя визитки, либо, что еще хуже, о них знали заранее. Кстати, об этом уже писали в некоторых СМИ. Якобы власти Шри-Ланки за десять дней получили предупреждение от американцев о готовящихся терактах, но не предприняли никаких действий. Но откуда американцам обо всем было известно?» — задает важный вопрос аналитик Тереза Спенцерова.

Parlamentní listy (Чехия) Тереза Спенцерова также комментирует выборы на Ее удивляет и то, что исламский проповедник, которого называли одним из виновников произошедшего, еще несколько дней выступал в интернете. В очередном интервью о событиях прошедшей недели на порталеТереза Спенцерова также комментирует выборы на Украине и ситуацию в Ливии

Parlamentní listy: Итак, мир пережил очередной масштабный террористический акт. На этот раз — на Шри-Ланке. Если вкратце, то что за люди его совершили? Как они связаны с «Исламским государством» (запрещенная в РФ организация — прим. ред.)? И вообще… К «Исламскому государству» себя причисляет масса людей по всему миру, так в чем же, собственно говоря, заключаются эти «связи» с ИГИЛ?

Тереза Спенцерова: По-моему, что касается террористических актов на Шри-Ланке, есть несколько важных вещей. Террористы из рядов исламских религиозных фанатиков выбрали уязвимые гражданские цели, то есть церкви и туристические отели. Около 90 взрывных устройств были обнаружены на вокзале и в других местах. Значит, их мишенью были не только христиане, но при этом теракты, что совершенно точно, не были направлены против стратегических государственных объектов. То есть они «просто» хотели пролить как можно больше крови, и все. Они определенно нацеливались не только на христиан, потому что на вокзале в Коломбо погибли бы люди разных национальностей и вероисповеданий. Серией терактов в христианских церквях они хотели привлечь как можно больше внимания мирового сообщества. Я имею в виду Запад, в глазах которого власти Шри-Ланки теперь будут выглядеть совершенно ненадежными и готовыми к «смене режима». Зачем долго бороться с правительством, если к этому можно привлечь Запад?

Кроме того, по-моему, выбор целей и мест установки взрывных устройств говорят о том, что это была «отечественная работа», потому что только местные хорошо знают среду, в которой какие-нибудь иностранные террористы ориентировались бы с большим трудом. При этом преступники выбрали цели со слабой или полностью отсутствующей охраной, поэтому действовать им было легко. А что самое удивительное, так это то, что власти начали «отлавливать» преступников всего через несколько часов после терактов. Значит, либо они были полными профанами, которые оставили всюду после себя визитки, либо, что еще хуже, о них знали заранее. Кстати, об этом уже писали в некоторых СМИ. Якобы власти Шри-Ланки за десять дней получили предупреждение от американцев о готовящихся терактах, но не предприняли никаких действий. Но откуда американцам обо всем было известно? Из допросов или от своих джихадистов? И почему власти Шри-Ланки ничего не предприняли? Или они могли что-то предпринять, но из-за внутриполитического конфликта между президентом и премьером этого не сделали, а в результате погибли 300 человек? Или же они начали «отлавливать» заранее выбранных «вечно подозреваемых», чтобы никто не сказал, что власти бездействуют, и тем самым заглушили вопрос, почему власти не сделали этого заранее? В конце концов, разве не удивительно, что имам, который был духовным «лидером» терактов, на протяжении еще двух дней после терактов выступал со своими убийственными проповедями на «Ютюбе» и никто его не заблокировал? Просто я не уверена, что миру рассказывают всю правду. Может, мы еще узнаем, что все на самом деле было «чуть» иначе…

А в том, что «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракты, в целом нет ничего особенного, так как ИГИЛ, как правило, причисляет к своим членам любого сумасшедшего, который где-нибудь в немецком торговом центре размахивает ножом и кричит «Аллах акбар»! Меня на самом деле удивило, что «Исламское государство» взяло на себя ответственность только через три дня. Я думала, что после того, как Трамп несколько недель назад объявил об «окончательной победе над ИГИЛ» (кстати уже в 16-й раз за последние полгода), «Исламское государство» поспешит приписать этот ужас, случившийся на Шри-Ланке, себе, только чтобы показать: ни о каком поражении речи не идет… А заявить о «связи с ИГИЛ» совсем нетрудно. Если я правильно понимаю, достаточно войти в какую-нибудь социальную сеть и написать нечто вроде «Я член ИГИЛ»… И все! С этим справится любой первоклассник…

— Некоторые граждане жалуются на то, что СМИ сначала писали о каких-то «радикализованных буддистах». Не кажется ли вам, что европейские СМИ стараются не говорить об «исламском терроризме», чтобы в Европе не возникало проблем? Кстати, Хиллари Клинтон назвала жертвы в Шри-Ланке «восточными верующими», не сказав, что они христиане.

— Честно говоря, в первый момент я тоже подумала на буддистских священнослужителей, которые своей ненавистью больше всего напоминают фашистов. В конце концов, именно радикальные буддисты во время продолжительных погромов в 1983 году сумели истребить три тысячи тамилов, таким образом положив начало продолжительной и кровавой гражданской войне. Вообще же они не скрывают, что, по их мнению, с острова должны исчезнуть христианские и мусульманские святыни (о чем говорится, в частности, в прошлогоднем докладе Госдепа США о соблюдении прав человека в мире). То есть буддисты выступают против религиозных меньшинств и умеют убивать. Именно это приходит в голову, когда узнаешь, что что-то происходит на Шри-Ланке, особенно если учесть, что в последние годы мало кто у нас внимательно следил за происходящим на острове. Более того, в прошлом году на исламистов набросились местные индуисты, причем они убивали и уничтожали их собственность… В общем, судя по всему, Шри-Ланке удалось кое-как «выбраться» из гражданской войны сингалов против тамилов (70% населения против 12), но теперь мусульмане набросились на христиан (около девяти процентов против семи). То есть война закончилась, но попытки властей распространить гражданский принцип в обществе и воссоединить разные этносы и религии для мирного сосуществования провалились.

Предполагать, почему европейские СМИ пишут то, что пишут, мне совершенно не хочется, потому что ничего рационального мне в голову не приходит. В случае Хиллари догадаться, возможно, проще: если изучить список спонсоров, которые отправили в ее семейный фонд миллионы долларов, то там найдется масса саудовских субъектов, которые прославились, в том числе, финансированием терроризма… Значит, госпожа Хиллари, скорее всего, просто симпатизирует тем, кто обеспечивает ей безбедную жизнь.

— На украинских выборах победил политический сатирик Зеленский. Как Порошенко мог проиграть с таким разрывом? Что ждет Зеленского, если учесть, что по сути у него нет никакой поддержки в украинском парламенте? Какими будут его отношения с Путиным? И вообще, если Чапутову называли «новой и неиспорченной», то Зеленского считают «неопытным». Это двойные стандарты?

— Ну вот. Это вопрос из серии «если бы да кабы»! Откуда мне знать, что будет на Украине?

Скорее всего, Порошенко проиграл с таким разрывом, потому что украинцы, наверное, не столько выбирали Зеленского, сколько голосовали против Порошенко. В такой ситуации они выбрали бы кого угодно.

Встретится ли Зеленский с Путиным? Наверное, да, ведь добро на это уже дали американцы. Якобы это хорошая идея. Вопрос, когда и при каких обстоятельствах. Так что нет смысла говорить о подобной встрече сейчас. Кроме того, неясно, какие условия для встречи выставит Россия. Только что она обозначила контекст, упростив предоставление российского гражданства для некоторых «граждан» Донбасса.

У Зеленского нет опоры в парламенте, но ходят слухи о его роспуске и проведении досрочных выборов, на которых партия Зеленского, скорее всего, тоже победила бы, даже несмотря на то, что она появилась совсем недавно. Кроме того, нужно помнить, что крысы бегут с тонущего корабля, поэтому многие депутаты и политики вообще бросают Порошенко и спешат в нейтральные воды или прямиком к новому лидеру Украины.

Что касается двойных стандартов, то я затрудняюсь. Сравнений Чапутовой с Зеленским я не видела и не знаю, кто так говорил и в каком контексте. В общем, нет смысла комментировать каждое предложение…

— Немецкие СМИ сообщают, что Ангела Меркель может уйти с поста канцлера до очередных выборов. Вопрос в том, согласятся ли ее заменить социал-демократы. Может ли она руководствоваться тем, что в последние годы дела ее идут не так хорошо? Миграционный кризис, спад ее популярности, рост популярности европейских скептиков, Макрон утрачивает позиции… Стоит ли ей со всем этим бороться?

— Вы хотите от меня очередное «если бы да кабы»… Я не знаю, уйдет ли она со своего поста досрочно или нет, но Юнкер, Туск и другие «брюссельские товарищи» в последние дни действительно как-то подозрительно размечтались на тему того, на каком посту во главе Европейского Союза хотели бы видеть Меркель. Я хочу сказать, что нет дыма без огня. Но, с другой стороны, мне кажется не лучшей идеей сажать в руководство Европейского Союза даму, которая в собственной стране ушла с поста из-за утраты популярности. Все это очень красноречиво говорит об уровне мышления (вернее, его отсутствии) в Брюсселе. Но, как я уже сказала, давайте подождем и увидим, произойдет ли что-то на самом деле. Тогда и поговорим. Правда, только если в этом будет какой-то смысл…

— У европейских левых новая тема: богачи со скоростью света сбрасываются на восстановление собора Парижской Богоматери, а на бедных копейки якобы жалеют! Это левая демагогия, или в этом есть доля правды?

— Сначала скажите мне, кто или что такое эти «европейские левые» и как вы их определяете. В последние годы я что-то теряюсь в критериях деления на правых и левых. Но вообще, конечно, вопрос закономерный. Богачи уже собрали на Нотр-Дам миллиард долларов, как будто собрались покупать индульгенции…

— Ходят разговоры о строительстве американской базы в Словакии. Русским это не нравится. А Вы чувствовали бы себя безопаснее в случае ее появления?

— Как я буду себя чувствовать, если США построят в Словакии базу, которую там строить совершенно незачем? Не знаю, наверное, как и раньше…

— Внимание наших СМИ в какой-то момент привлекло наступление генерала Хафтара на Триполи, но потом интерес опять угас. Как развивается ситуация в Ливии? Станет ли Хафтар единственным диктатором этой разрушенной страны?

Члены Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара готовятся к наступлению на Триполи в Ливии— Не будем торопиться. На неделе Хафтар «сорвал аплодисменты»: его похвалил Трамп, так что его поддерживают не только Россия, Франция, ОАЭ, Египет, но и Белый дом. Будет удивительно, если ему в итоге не удастся после восьми лет демократического развития собрать Ливию воедино под единым руководством… Думаю, на это уйдет еще какое-то время, но на его пути уже нет никаких преград. Я допускаю, что Хафтар станет военным «хребтом» новой Ливии, и ее объединенное политическое лицо дополнит Саиф аль-Ислам Каддафи, потому что никого другого там просто нет…

— Давайте еще поговорим об уже упомянутом «Исламском государстве». Как передают наши СМИ, оно лежит в руинах. Но Вы несколько раз говорили, что многие его боевики едут к нам в Европу. У ИГИЛ нет территорий в Сирии и Ираке, но у него были позиции в Афганистане и Нигерии, а также множество сторонников по всему миру. Так что же осталось от ИГИЛ, и что станет его целью теперь?

— Я не могу читать мысли среднестатистического террориста, а тем более их стратегов и лидеров, которые по-прежнему в бегах. Но вообще, скорее всего, потеряв «флагманский корабль» своей идеологии, то есть территории в Ираке и Сирии, они переходят на партизанскую форму борьбы, и мы еще не раз о них услышим. Я снова напомню, что мысль нельзя подавить силой, а из-за западной политики, прежде всего американской, на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии от желающих вступить в «Исламское государство» нет отбоя… Нам никогда не победить, пока мы сами своей политикой будет создавать террористов…

— На что в ближайшие дни нам стоит обратить внимание?

— Пожалуй, самым интересным будет саммит «Нового шелкового пути» в Пекине, где будет присутствовать и наш президент Земан, хотя важность этого события нисколько не зависит от того, будет он там или нет…