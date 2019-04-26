Пока вы спали: Украина признала беспомощность без России

«Нафтогаз» признал зависимость от России

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что у компании нет модели работы газотранспортной системы на случай прекращения транзита российского газа. Об этом он рассказал медиапроекту Skrypin.ua.

По словам Витренко, после трехсторонних переговоров, которые должны пройти в мае, у компании должна появиться такая модель. При этом он подчеркнул, что «это уже поздно». По его мнению, Россия готовится к новой газовой войне, усиленно закачивая газ в европейские газохранилища.

Белоруссия открыла Чернобыльскую зону для туристов

Белоруссия после 33 лет запрета открыла для туристов Полесский радиационно-экологический заповедник. «Известия» рассказали , что с апреля экскурсии проводятся в составах организованных групп по предварительной записи.

В основном туристы приезжают на один-два дня и платят около 72 долларов (4 650 рублей). На экскурсиях есть ограничение по возрасту: несовершеннолетних туда не пустят даже с родителями. Туристам покажут старинную усадьбу, школу, завод и поселения. Также в зоне можно встретить зубров, лошадей Пржевальского, оленей и рысей. В конце все туристы проходят дозиметрический контроль. В руководстве заповедника заверили, что доза радиации, полученная от перелета, будет больше, чем за один день в зоне отчуждения.

Россиянки начнут водить поезда и морской транспорт

С 1 января 2020 года в России перестанут действовать правила, запрещающие женщинам работать на морском, речном, железнодорожном и воздушном транспорте. Как пишет «Российская газета», россиянки, в частности, смогут стать машинистками поездов, водителями грузовиков и автобусов.

Минтруде пояснили, что условия во многих профессиональных сферах улучшились: одно дело — управлять старым локомотивом, совсем другое «Ласточкой». При этом под запретом для женщин останутся 79 профессий, в том числе подземная работа в горнодобывающей промышленности, добыче нефти, тушении пожаров и водолазные работы.

В ЛНР появились очереди за российскими паспортами

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что местные жители начали стоять в очередях, чтобы подать документы на получение российского паспорта. Об этом сообщает BFM со ссылкой на эфир «России-24».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса 24 апреля. По словам Пасечника, руководство ЛНР делает все возможное для упрощения процесса подачи документов: приемом бумаг и их доставкой в Россию занялось местное МВД

Из России не выпустят три миллиона должников

Около трех миллионов россиян не смогут выехать за границу перед майскими праздниками из-за долгов по кредитам, налогам, алиментам, штрафам, а также из-за неоплаченной коммуналки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).