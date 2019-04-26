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Эстония потеряла сотни миллионов евро из-за санкций, заявил посол в Таллине 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Эстонии потеряла сотни миллионов евро из-за антироссийских санкций и власти должны прислушаются к голосу бизнесменов, призывающих вернуться к нормальным и добрососедским отношениям с Россией, сказал РИА Новости посол РФ в Таллине Александр Петров, комментируя итоги визита в Москву эстонского лидера Керсти Кальюлайд.
Кальюлайд 18 апреля посетила Москву, где приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства Эстонии. Позднее эстонского президента принял в Кремле российский лидер Владимир Путин, который назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов официальных лиц РФ и Эстонии на протяжении долгого времени. Президент Эстонии пригласила Путина посетить республику в 2020 году.
"Лишний раз можно убедиться, сколь негативную роль играют навязанные Европе извне искусственные ограничители, обернувшиеся для Эстонии потерями в сотни миллионов евро. Надеемся, что эстонские власти прислушаются к голосу национального бизнеса, все громче призывающего вернуться к нормальным, добрососедским отношениям с Россией", — сказал Петров.
Посол РФ подчеркнул, что Кальюлайд прибыла в Москву в сопровождении видных представителей эстонского бизнеса, отметив, что даже в условиях санкционных ограничений в 2018 году наблюдался рост взаимного товарооборота и туристических обменов.
По данным Федеральной таможенной службы России (ФТС), раскручивание эстонской стороной санкционной спирали наносит ущерб двусторонним торгово-экономическим связям. Российские ответные меры на санкции ЕС принесли значительный урон эстонской сельскохозяйственной и пищевой отраслям. Экспорт сельхозпродукции из Эстонии в Россию сократился почти на 70% по сравнению с 2014 годом. Серьезные проблемы испытывает также транзитный сектор эстонской экономики. В целом объем перевозок через Эстонию за 10 лет сократился в четыре раза. По данным ФТС, в 2018 году внешнеторговый оборот России и Эстонии составил 3,07 миллиарда долларов (в 2017 году — 2,62 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт — 2,45 миллиарда долларов и импорт — 616,9 миллиона долларов.
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В мире , Прибалтика , Керсти Кальюлайд , Александр Петров , Владимир Путин , ЕС , РИА Новости , Москва , Таллин , Эстония
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