Эстония потеряла сотни миллионов евро из-за санкций, заявил посол в Таллине

Кальюлайд 18 апреля посетила Москву, где приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства Эстонии. Позднее эстонского президента принял в Кремле российский лидер Владимир Путин , который назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов официальных лиц РФ и Эстонии на протяжении долгого времени. Президент Эстонии пригласила Путина посетить республику в 2020 году.

"Лишний раз можно убедиться, сколь негативную роль играют навязанные Европе извне искусственные ограничители, обернувшиеся для Эстонии потерями в сотни миллионов евро. Надеемся, что эстонские власти прислушаются к голосу национального бизнеса, все громче призывающего вернуться к нормальным, добрососедским отношениям с Россией", — сказал Петров.

Посол РФ подчеркнул, что Кальюлайд прибыла в Москву в сопровождении видных представителей эстонского бизнеса, отметив, что даже в условиях санкционных ограничений в 2018 году наблюдался рост взаимного товарооборота и туристических обменов.