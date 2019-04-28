Зеленский оценил идею Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о намерении в будущем предоставлять гражданам Украины российское гражданство в упрощенном порядке. Заявление опубликовано в Telegram-канале команды политика.

По словам Зеленского, российские власти «зря тратят время» в попытках «соблазнить» граждан Украины своими паспортами. В то же время он не исключил возможности, что кому-то он может понадобиться «ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований», или же вследствие «влияния пропаганды».

Зеленский подчеркнул, что украинцы «прекрасно понимают», что значит быть гражданином России. По его мнению, это отсутствие «мирных протестов, конкурентных выборов, естественных прав и свобод человека».

«Гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь. Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран», — заключил Зеленский.

В то же время политик подчеркнул, что готов к переговорам с российской стороной, однако отметил, что с Украиной «не следует говорить на языке угроз, военного и экономического давления».