Неблагодарный тигр напал на своего спасителя

В американском заповеднике Keepers of the Wild, штат Аризона, бенгальский тигр напал на владельца парка Джонатана Крафта (Jonathan Kraft). Об этом представители организации сообщили в официальной группе в Facebook.

Инцидент произошел в понедельник, 22 апреля. Сотрудники заповедника получили предупреждение о предстоящем наводнении. Крафт решил обезопасить несколько животных, в том числе 11-летнего тигра по кличке Боуи, и увести их в более безопасное место. Мужчина открыл зверю ворота, чтобы тот смог спрятаться в специальной пещере, и тогда хищник атаковал его.

«Инцидент с Боуи был по моей вине. Я беспокоился о его благополучии и забыл о мерах предосторожности. Зверь, проживающий в неволе, поддается животным инстинктам в считанные секунды. Подобные нападения происходят из-за ошибки человека», — утверждает сам Крафт.

Прибывшие на место парамедики доставили мужчину в больницу города Кингман. Американец получил многочисленные ранения и два перелома. По предварительной оценке, процесс восстановления займет несколько месяцев.

Боуи находится в своем вольере, его жизни ничто не угрожает.

В октябре 2018 года сообщалось, что в Японии редкий белый тигр убил смотрителя зоопарка. 40-летнего работника зоопарка Акиру Фурусе обнаружили без сознания в вольере с белыми тиграми сразу после закрытия зоопарка. У мужчины шла кровь из раны на шее, его доставили в больницу, но не успели спасти.