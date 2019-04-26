Депутат Верховной Рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать россиянам украинские паспорта в ответ на упрощенный режим получения гражданства, который Россия ввела для жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщает «Обозреватель».
Рыбчинский заявил, что на Кубани, в Тюмени и Москве проживает много этнических украинцев.
«Если идет война, и против нас действуют недипломатично, то мы должны отвечать так же недипломатично. <…> Почему бы нам не начать раздавать прямо в центре Москвы украинские паспорта?» — сказал он.