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Месть России: на Украине предложили раздать паспорта москвичам 

Рамблер + ещё 1 22 минуты назад
Депутат Верховной Рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать россиянам украинские паспорта в ответ на упрощенный режим получения гражданства, который Россия ввела для жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщает «Обозреватель».
Рыбчинский заявил, что на Кубани, в Тюмени и Москве проживает много этнических украинцев.
«Если идет война, и против нас действуют недипломатично, то мы должны отвечать так же недипломатично. <…> Почему бы нам не начать раздавать прямо в центре Москвы украинские паспорта?» — сказал он.
В мире , Видео , Верховная Рада
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