Месть России: на Украине предложили раздать паспорта москвичам

Депутат Верховной Рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать россиянам украинские паспорта в ответ на упрощенный режим получения гражданства, который Россия ввела для жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщает «Обозреватель».

Рыбчинский заявил, что на Кубани, в Тюмени и Москве проживает много этнических украинцев.