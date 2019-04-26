Российский дипломат назвал Порошенко безногой уткой

Полянский сомневается, что Порошенко будет принимать какие-то неприятные решения, ведь сейчас уже почти все «ветви власти на Украине» считают его даже не «хромой уткой», а «уткой без ног», передает РИА «Новости».

Теоретически Порошенко может принять подобные решения, но такой «вариант развития будет выглядеть совсем уж некрасиво», сказал дипломат.

Полянский напомнил, что «суд на Украине уже приостановил переименование УПЦ». Он выразил надежду на то, что «возврат одиозных вещей к своего рода нейтральной точке уже начинается».

Первый заместитель постпреда России при ООН считает, что избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся сразу избавиться от «всех одиозных людей в правительстве», но и самим членам старого кабмина «будет с ним сложно работать».

«Времена, тем не менее, интересные — главное, чтобы они дали человеку работать», — сказал представитель России.

Напомним, 25 апреля Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка.

Зеленский раскритиковал его и пообещал, что после вступления в должность он проверит, соответствует ли закон конституции.

Порошенко выразил желание подписать закон о языке, пока еще находится у власти.