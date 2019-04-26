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Трамп выступил за отказ от ядерных вооружений 

ТАСС + ещё 22 59 минут назад
Президент США Дональд Трамп считает, что США, Россия и Китай должны избавиться от ядерных вооружений. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в четверг вечером.
"Сегодня я видел, как президент [Владимир] Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать [США] с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него", — сказал глава американской администрации.
Ранее в четверг телеканал CNN, цитируя неназванных представителей Белого дома, сообщил о том, что Трамп намерен подготовить проект соглашения по сокращению ядерного вооружения, который подразумевал бы участие в нем России и Китая.
"Президент ясно дал понять, что, по его мнению, контроль над вооружениями должен осуществляться при участии России и Китая и должен включать в себя все виды оружия, боеголовок и ракет", — приводит телеканал слова источника.
В 2010 году Москва и Вашингтон подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-III). Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.
Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.
Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует последний как золотой стандарт в области разоружения.
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Комментарии66
В мире , Армия , Видео , Оружие , Чен Ким , Дональд Трамп , CNN , Fox News , Китай
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