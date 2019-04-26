Трамп и Абэ обсудят ситуацию вокруг Северной Кореи

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя Белого дома.

По его словам, в ходе встречи стороны намерены обсудить безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе, а также обеспечение «окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации» Корейского полуострова.

Ранее СМИ сообщали, что Абэ посетит США в конце апреля.

Также стало известно, что американский лидер посетит Японию с визитом с 25 по 28 мая.