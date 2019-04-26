Депутат Верховной рады Надежда Савченко сравнила своё пребывание в тюрьмах России и Украины. По её словам, пенитенциарные системы двух стран практически не отличаются.
"Нет разницы. Я вас, возможно, удивлю — в российской тюрьме было больше почёта. Я для них была чем-то непонятным, страной Украиной, которую они не могут понять. Разницы по быту, по помещениям, методам работы не было, потому что это всё советская система", — заявила Савченко в эфире канала NewsOne.
Кроме того, нардеп поделилась впечатлениями от пребывания за решёткой в родной стране.
"Тяжело было морально, психологически понять, почему так произошло, что герой Украины является врагом народа в Украине же и сидит в тюрьме, тяжело было проходить через свидания сквозь стекло с трубками, передачи, ощутить дух неволи, тяжело было с тем, как реагировал мир", — сказала Савченко.
Ранее News.ru сообщал, что представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко высказалась против возвращения Савченко в парламент. Она высказала опасения, что суд может вернуть Савченко гранаты и оружие, которое она якобы намеревалась применить против депутатов и их семей. До недавнего времени нардеп находилась под арестом по обвинению в подготовкевченко терактов в здании Рады и правительственном квартале.