Крупнейшая оппозиционная Демократическая партия (ДП) Албании сорвет проведение муниципальных выборов в стране 30 июня, заявил лидер партии Люльзим Баша.
Глава правящей Социалистической партии (СП) Эди Рама сообщил в апреле, что власти страны готовы участвовать в муниципальных выборах в июне без участия крупнейшей оппозиционной партии. Затем албанское руководство напомнило, что в случае попытки срыва выборов виновные понесут уголовную ответственность. Баша, который с февраля возглавляет регулярные протесты в Тиране, приводящие к столкновениям с полицией, заявил, что не допустит волеизъявления. В четверг сторонники демпартии блокировали на час пять крупных магистралей по всей стране.
"Тридцатого июня не будет выборов. Муниципальные выборы не могут состояться, без оппозиции, ее нельзя клонировать. Единственная оппозиция в Албании — это мы. Мы решили не допустить махинации и преступных выборов. Мы будем на каждом участке для голосования блокировать процесс, будем бороться до конца", — заявил лидер оппозиции на митинге на одной из перекрытых трасс и разместил видео в Facebook.
Ранее депутаты ДП отказались от своих мандатов и прекратили работу в парламенте.
Нынешний албанский кабмин во главе с Рамой был сформировано в сентябре 2017 года по итогам прошедших парламентских выборов. В декабре он провел значительные перестановки в правительстве страны на фоне масштабных студенческих протестов.
Перед этим с середины февраля 2017 года оппозиционная ДП устраивала уличные протесты и бойкотировала работу парламента, обвиняя правящую СП в готовящихся подтасовках на выборах, экономических проблемах и так называемой "каннабизации" страны, то есть подталкивании граждан к производству и торговле наркотиками в связи с отсутствием законных заработков. Посредниками в урегулировании конфликта выступили ЕС и США, в результате оппозиция получила возможность вести наблюдение за организацией голосования, но само общенациональное волеизъявление было перенесено с 18 на 25 июня 2017 года. По итогам волеизъявления однопартийцы Рамы получили 74 из 140 мест в парламенте республики.