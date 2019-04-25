Албанские оппозиционеры пообещали сорвать муниципальные выборы в стране

Крупнейшая оппозиционная Демократическая партия (ДП) Албании сорвет проведение муниципальных выборов в стране 30 июня, заявил лидер партии Люльзим Баша.

Глава правящей Социалистической партии (СП) Эди Рама сообщил в апреле, что власти страны готовы участвовать в муниципальных выборах в июне без участия крупнейшей оппозиционной партии. Затем албанское руководство напомнило, что в случае попытки срыва выборов виновные понесут уголовную ответственность. Баша, который с февраля возглавляет регулярные протесты в Тиране, приводящие к столкновениям с полицией, заявил, что не допустит волеизъявления. В четверг сторонники демпартии блокировали на час пять крупных магистралей по всей стране.

"Тридцатого июня не будет выборов. Муниципальные выборы не могут состояться, без оппозиции, ее нельзя клонировать. Единственная оппозиция в Албании — это мы. Мы решили не допустить махинации и преступных выборов. Мы будем на каждом участке для голосования блокировать процесс, будем бороться до конца", — заявил лидер оппозиции на митинге на одной из перекрытых трасс и разместил видео в Facebook.

Ранее депутаты ДП отказались от своих мандатов и прекратили работу в парламенте.

Нынешний албанский кабмин во главе с Рамой был сформировано в сентябре 2017 года по итогам прошедших парламентских выборов. В декабре он провел значительные перестановки в правительстве страны на фоне масштабных студенческих протестов.