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Савченко назвала Порошенко «более кровожадным», чем Янукович 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, считает, что действующий президент Украины Петр Порошенко хуже, чем бывший глава государства Виктор Янукович.
"Янукович использовал всю милицию в то время, для того чтобы сделать милицейское государство. Он давил на народ именно внутренними силами. Порошенко для этого умудрился использовать армию, терроризм и террор как таковой, постоянное запугивание. Порошенко умудрился зарабатывать при войне на крови. Он умудрился сделать все, чтобы действительно быть более кровожадным, чем Янукович", — сказала Савченко в эфире канала NewsOne, отвечая на вопрос, кто хуже — Порошенко или Янукович.
Оболонский районный суд Киева 24 января вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты Януковича, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
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В мире , Конфликты , Украина , Виктор Янукович , Петр Порошенко , Надежда Савченко , Верховная Рада
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