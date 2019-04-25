Савченко назвала Порошенко «более кровожадным», чем Янукович

"Янукович использовал всю милицию в то время, для того чтобы сделать милицейское государство. Он давил на народ именно внутренними силами. Порошенко для этого умудрился использовать армию, терроризм и террор как таковой, постоянное запугивание. Порошенко умудрился зарабатывать при войне на крови. Он умудрился сделать все, чтобы действительно быть более кровожадным, чем Янукович", — сказала Савченко в эфире канала NewsOne, отвечая на вопрос, кто хуже — Порошенко или Янукович.

Оболонский районный суд Киева 24 января вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты Януковича, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. Экс-президент категорически отрицает свою вину.