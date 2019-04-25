Макрон: Шенгенское соглашение больше не работает

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Шенгенское соглашение больше не работает и нужно пересмотреть его, исключив из него ряд стран. Не все в Шенгенской зоне получается так, как должно, считает Макрон.

"Чтобы быть открытыми, надо иметь границы — заявил он на пресс-конференции. — Чтобы принимать, нужен дом. То есть нужны границы, нужны правила". Макрон отметил, что необходимо полностью перестроить политику развития и миграционную политику, передает РИА Новости.

Президент Франции предложил при реформировании Шенгенского соглашения основываться на идее защиты границ Европы. Те страны, которые не захотят этого делать, могут выйти из Шенгена, заявил Макрон.