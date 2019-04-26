Макрон предложил французам работать больше, чтобы обеспечить снижение налогов

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что французы должны работать больше, чтобы обеспечить снижение налогов и рост пенсий. С таким утверждением он выступил в четверг на пресс-конференции в Париже, которая продлилась почти 2,5 часа.

Общение с прессой, которое собрало в Елисейском дворце около 300 журналистов, было посвящено социально-экономической ситуации в стране и реформам, которые намерено провести правительство в ответ на непрекращающиеся акции протеста движения "желтых жилетов". Он выразил сожаление, что манифестации "желтых жилетов" зачастую сопровождаются актами насилия, в том числе в отношении журналистов и стражей правопорядка.

Макрон констатировал наличие в обществе ощущения несправедливости в связи с ситуацией в сфере налогов, социальной и территориальной политики. "Мы должны дать больше покупательской способности тем, кто работает", — подчеркнул президент Франции. При этом он отметил, что "основы реформ, заложенные в последние два года, были правильными и должны сохранить свою силу". "Вот почему я решил провести большие дебаты, и я очень горжусь тем, что несколько миллионов граждан приняли участие в этих дискуссиях", — сказал французский лидер.

Курс на снижение налогов и госрасходов

Одной из первых тем, которую затронул на пресс-конференции французский лидер, стали налоги, являющийся главной мишенью "желтых жилетов". В ответ на требования общества власти Франции, как подчеркнул Макрон, намерены снижать подоходный налог для занятых на рынке труда. "Я не хочу повышения налогов, и я выступаю за то, чтобы снизить их для тех, кто работает, значительно уменьшив подоходный налог", — пояснил глава республики. При этом он не привел никаких данных о новых налоговых ставках, рекомендуемых правительством.

Президент особо подчеркнул, что "налоги не должны снижаться за счет роста государственного долга, а, следовательно, долга будущих поколений". "Для снижения налогов мы должны работать больше, поскольку во Франции сегодня работают меньше, чем в соседних странах", — считает он.

Снижать государственные расходы Макрон предложил "ликвидировав те комиссии и учреждения, которые не приносят никакой пользы". "А таких достаточно много", — заявил президент.

Снижение подоходного налога, в первую очередь, для низкооплачиваемых групп населения, остается одним из центральных требований "желтых жилетов", продолжающих свои акции вот уже шестой месяц.

Пенсионная модель

Другой акцент Макрон сделал на решении пенсионной проблемы. В ходе пресс-конференции он выступил за увеличение периода выплаты взносов в пенсионные фонды. "Надо больше работать, потому что мы живем дольше", — считает глава государства. Он напомнил, что в настоящее время максимальный размер пенсии достигается работниками в 64 года. "Многие поэтому продолжают работать и после достижения минимального пенсионного возраста, который составляет 62 года", — сказал Макрон.

"Мы не собираемся менять законодательство в отношении пенсионного возраста, а предлагаем увеличивать продолжительность выплат, чтобы работающие могли работать дольше и сами определять, когда им выходить на пенсию", — отметил он. "Это решит проблему финансирования пенсионной системы, с которой сталкивается государство", — полагает Макрон.

Гражданское общество

Французский лидер также выдвинул задачу "углубления демократии". "Необходимо провести глубокие и быстрые изменения нашей демократии, наших организаций и институтов", — сказал Макрон. "Нам нужен более репрезентативный парламент, частично сформированный на основе пропорциональности и с установлением предельных сроков депутатских полномочий", — отметил президент.

Макрон также выступил с предложением упростить правила проведения референдумов в стране. По его словам, реформа в области демократии станет одним из главных направлений работы правительства. Так, по мнению Макрона, "необходимо упростить правила проведения референдумов". Для проведения таких всенародных опросов достаточно теперь будет 1 млн подписей, уточнил президент.

Кроме этой инициативы он предложил также расширить основу формирования консультативного Социального, экономического и экологического совета. "Отныне он будет называться Совет гражданского участия и более полно представлять гражданское общество", — сказал Макрон.

Школа администрации

Президент подтвердил намерение упразднить Национальную школу администрации (l'Ecole nationale d'administration, ENA), основанную в 1945 году генералом Шарлем Де Голлем и руководителем французской компартии Морисом Торезом . По мнению Макрона, эта структура себя изжила. "Я думаю, что необходимо упразднить Национальную школу администрации, — отметил французский лидер. — Не для того, чтобы доставить кому-то удовольствие, а для того, чтобы построить что-нибудь лучше". По его мнению, "сохраняя эту структуру", Франция "сохраняет привычки". Он заявил о необходимости по-новому взглянуть на работу сотрудников, занимающих государственные посты.

"Мы также должны проверить наших молодых функционеров, они не могут сразу занимать высокие посты и получать гарантии, что никогда не покинут их", — подчеркнул президент. Как указал Макрон, старая схема препятствует "привлечению талантливых кадров". Он добавил, что ENA более не обеспечивает социального лифта для "выходцев из семей рабочих и крестьян".

Согласно первоначальной концепции, это учебное заведение должно было обеспечить равные возможности выходцам из различных социальных слоев занять посты в высших эшелонах власти. ENA закончили четыре президента республики, включая самого Макрона, семь премьер-министров, десятки политиков и дипломатов.

Реформа Шенгенской системы

Во время общения с прессой Макрон вновь выступил за реформу Шенгенской зоны. По его мнению, Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает. "Необходимо глубоко реорганизовать Шенген, даже если это придется сделать с участием меньшего числа стран", — сказал Макрон. Он упрекнул ряд государств Шенгенской зоны, не называя их поименно, в "недостаточной солидарности" в области миграционной политики.

"Общие границы, Шенген, Дублинское соглашение больше не работают", — считает глава государства. По его словам, решение миграционного вопроса не менее важно, чем проблема климатических изменений. "Чтобы быть открытым, надо иметь пределы, чтобы принимать — иметь дом, а это значит, границы. Наряду с климатической проблемой, решение миграционного вопроса для меня является таким же важным европейским вызовом", — сказал Макрон.

Дублинская конвенция была изначально принята в 1990 году. Затем в нее неоднократно вносились поправки, вплоть до 2018 года. В нынешнем виде соглашение распространяется на все государства — члены Евросоюза , исключая Данию.

Париж — Берлин

Продолжая тему взаимоотношений в Европе, Макрон признал наличие разногласий между Парижем и Берлином, в том числе по поводу выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). "Культура компромисса… не должна мешать нам отстаивать свои позиции, в любой паре так, надо признавать разногласия", — отметил он, указав, что и споры могут быть плодотворными.

"У нас нет абсолютного согласия по вопросу выхода Великобритании из ЕС. В какой-то момент его нужно будет найти", — пояснил Макрон. Он добавил, что также "нет единой линии по вопросам климата и энергетике", отметив, что Франция не согласна с новыми переговорами между ЕС и США.

В январе 2019 года Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель подписали в Ахене договор, который регулирует сотрудничество между обеими странами в области внешней политики, обороны и безопасности, предусматривает экономическую интеграцию, продвижение германо-французских интересов, усиление взаимодействия между гражданскими обществами обеих стран.

Второй срок

Макрон оставил без прямого ответа вопросы журналистов о возможности второго президентского срока. Он заявил, что ему некогда думать о президентских выборах 2022 года. "Меня сейчас не интересуют следующие выборы, я хочу справиться с текущими делами, — сказал Макрон. — Мне важно выполнить мой нынешний мандат, поэтому следующие выборы меня не занимают".

Макрон был избран на пост президента Франции в мае 2017 года. В 39 лет он стал самым молодым главой государства в истории Французской Республики.

Первоначально планировалось, что пресс-конференция, посвященная внутренней политике Франции, состоится 15 апреля. Она была отложена из-за произошедшего в тот день пожара в соборе Парижской Богоматери. Комментируя общение президента с прессой, участники пикета "желтых жилетов" в департаменте Приморская Сена заявили, что не услышали конкретных идей от Макрона. "Это было скорее обзором деятельности правительства, чем ответом на наши конкретные требования", — сказал в эфире радиостанции France Info участник протестного движения.