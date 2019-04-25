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Убившего человека казуара продадут на аукционе 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Википедия
Казуара, убившего своего хозяина в США, выставят на продажу на аукционе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на аукционный дом Gulf Coast Livestock Auction.
Казуар принадлежал погибшему мужчине по имени Марвин Хайос. Фермера с тяжелыми ранениями обнаружил шериф округа Алачуа, пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.
"Одним из желаний Марвина было как можно скорее продать животных на аукционе", — говорится на странице аукционного дома.
Казуары внесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые опасные птицы в мире. Казуары способны нанести смертельные удары своими мощными ногами. Их когти вырастают до десяти сантиметров в длину.
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