США ввели санкции против председателя правительства Чечни

Отмечается, что Вашингтон обвиняет Хучиева в нарушении прав человека. В госдепартаменте подчеркнули, что располагают «достоверной информацией» об участии чиновника в пытках, при этом доказательств предоставлено не было.