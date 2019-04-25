Соединённые Штаты запретили въезд в страну председателю правительства Республики Чечня Муслиму Хучиеву и его семье. Об этом со ссылкой на сообщение госдепа пишет «Царьград».
Отмечается, что Вашингтон обвиняет Хучиева в нарушении прав человека. В госдепартаменте подчеркнули, что располагают «достоверной информацией» об участии чиновника в пытках, при этом доказательств предоставлено не было.
«Мы вновь призываем власти Российской Федерации призвать к ответу этих официальных лиц, включая Муслима Хучиева, к ответственности за нарушения прав человека в Чечне», — цитирует РИА «Новости» сообщение американского внешнеполитического ведомства.