Захарова заявила, что жители Донбасса де-факто стали россиянами

Мария Захарова. Упрощение в получении российского гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР связано с тем, что эти люди стали де-факто жителями России , заявила официальный представитель МИД

«Я слышала упреки в адрес нашей страны, что очевидная необходимость поддержать наших людей, которые де факто стали жителями нашей страны — они не видят ничего со стороны Российской Федерации», — сообщила Захарова во время брифинга в четверг, передает «Интерфакс».

По ее мнению, эти упреки несправедливы, так как гуманитарная помощь и политическое содействие России и россиян Донбассу «дорогого стоит».

«Мы получали сотни, если не тысячи сообщений, комментариев от людей, которые живут в Донбассе, с мольбой о том, чтобы их судьба каким-то образом улучшилась», — отметила она.

По словам Захаровой, решение о выдаче паспортов принималось не за один день.

«Это решение прорабатывалось, и, конечно, при его принятии исходили из ситуации, как сейчас принято говорить, на земле, а именно из реального положения дел», — пояснила дипломат, передает ТАСС.

При этом оно было принято из-за отсутствия перспектив для улучшения положения жителей республик Донбасса.