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Захарова заявила, что жители Донбасса де-факто стали россиянами 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Упрощение в получении российского гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР связано с тем, что эти люди стали де-факто жителями России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Я слышала упреки в адрес нашей страны, что очевидная необходимость поддержать наших людей, которые де факто стали жителями нашей страны — они не видят ничего со стороны Российской Федерации», — сообщила Захарова во время брифинга в четверг, передает «Интерфакс».
По ее мнению, эти упреки несправедливы, так как гуманитарная помощь и политическое содействие России и россиян Донбассу «дорогого стоит».
«Мы получали сотни, если не тысячи сообщений, комментариев от людей, которые живут в Донбассе, с мольбой о том, чтобы их судьба каким-то образом улучшилась», — отметила она.
По словам Захаровой, решение о выдаче паспортов принималось не за один день.
«Это решение прорабатывалось, и, конечно, при его принятии исходили из ситуации, как сейчас принято говорить, на земле, а именно из реального положения дел», — пояснила дипломат, передает ТАСС.
При этом оно было принято из-за отсутствия перспектив для улучшения положения жителей республик Донбасса.
Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также был анонсирован выход еще одного указа по гражданству для выходцев из Донбасса.
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В мире , Политика , Украина , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Интерфакс
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