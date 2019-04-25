Украинский суд отказался отменять постановление Рады об автокефалии

Верховный суд Украины отказался отменить решение Рады, которым парламент поддержал обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви, сообщила в четверг пресс-служба суда.

Ранее Верховная рада поддержала обращение Порошенко к Константинопольскому патриархату о предоставлении автокефалии "новой церкви" на Украине. Позднее религиозные организации потребовали в суде отменить решение украинского парламента.

"Верховный суд закрыл производство по делу по иску религиозных организаций об отмене постановления Верховной рады Украины от 19 апреля 2018 года … "О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине", — говорится в сообщении суда в Facebook.

Суд счел, что иск не имеет признаков административной юрисдикции.

Ранее украинские власти, в том числе Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, украинский президент добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в Русской православной церкви назвали раскольническим.

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.