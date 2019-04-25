СВР увидела признаки подготовки США военной операции против Венесуэлы

США готовятся к военной интервенции в Венесуэлу , но пока неизвестно, будет ли такой план осуществлен, заявили в российской Службе новой разведки. Там отметили наличие признаков, подтверждающих такую вероятность. Впрочем, Вашингтон и не скрывает возможности вторжения в Боливарианскую республику, а наоборот, предупреждает о своей готовности к таким действиям.

Запад «кромсает» Венесуэлу по тем же лекалам, что Ливию Сирию , заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в ходе VIII Московской конференции по международной безопасности. Он обратил внимание: Белый дом говорит, что опасается неконтролируемой миграции и в связи с этим планирует тратить на укрепление границы с Мексикой миллиарды, но в то же время «провоцирует новую гуманитарную катастрофу», «раздувает новый гражданский конфликт» практически у себя под боком.

По словам главы СВР, Россия видит признаки подготовки Вашингтона к проведению военной операции против Боливарианской Республики.

Но на сегодняшний день неясно, будет ли подобный план реализован, отметил он.

«Признаки такие есть, но будет ли план осуществлен, покажет время», — сказал Нарышкин.

На этой конференции должен был присутствовать и сам глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, но он не смог приехать в Москву , сообщил журналистам посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса. При этом причины отсутствия министра на мероприятии не уточняются. Вместо него делегацию Венесуэлы на конференции представлял военный атташе посольства.

На сегодняшний день вопрос возможного военного вмешательства США в дела Венесуэлы до сих пор остается открытым. К тому же и сами Соединенные Штаты не исключают такого варианта развития событий. Об этом 24 февраля говорил госсекретарь США Майк Помпео.

«Все варианты рассматриваются. Мы собираемся делать необходимые вещи, чтобы гарантировать, что народ Венесуэлы может выражать свое мнение и демократия воцарится, и делать то, что необходимо для светлого будущего венесуэльцев», — пояснил Помпео телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о возможности военной операции в Венесуэле.

Он отметил, что Вашингтон уже принимает действия для оказания помощи Венесуэле и намерен продолжать делать это. При этом избранного главу Венесуэлы Николаса Мадуро он назвал «худшим из самых ужасных тиранов», предположив, что венесуэльский народ это видит.

В свою очередь, лидер венесуэльской оппозиции, самопровозглашенный глава государства Хуан Гуайдо тоже выразил мнение, что для разрешения ситуации в республике нужно иметь в виду любые варианты.

«Сегодняшние обстоятельства заставляют принять меня решение: официально заявить международному сообществу иметь открытыми все варианты для обеспечения свободы родины, которая борется и продолжит бороться. Надежда родилась не для того, чтобы умереть», — написал он в своем твиттере.

В начале февраля он также допустил военную интервенцию США в Венесуэлу, но назвал такой сценарий нежелательным. Отвечая на вопрос телеканала CNN, запрашивал ли он военную помощь у США, Гуайдо ответил, что венесуэльцы хотели бы оказать «любое возможное давление» на президента Николаса Мадуро.

«Мы в Венесуэле предпринимаем все возможное, чтобы оказать давление [на Мадуро], чтобы нам не пришлось прийти к такому [военному] сценарию, которого никто не желал бы», — отметил Гуайдо.

В России такой вариант развития событий в Боливарианской республике считают вполне возможным. Еще в конце февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о подготовке американской стороной военного вторжения в Венесуэлу с целью свержения Николаса Мадуро. Он отметил, что США перебрасывают своих военных в Колумбию, а в Пуэрто-Рико отправили спецназ.

Переброска военнослужащих, по его словам, однозначно свидетельствует об усилении Пентагоном группировки в регионе войск, которые будут участвовать в операции по отстранению от власти избранного лидера.

Он отметил, что именно такая внешнеполитическая ситуация и стала причиной отказа официального правительства от того, чтобы принимать гуманитарный груз «от страны-агрессора».

«Можно также добавить, что американцы предложили провести нам отдельные консультации по венесуэльской проблематике. Мы согласились. Однако после этого они же под надуманными предлогами уходят от их проведения, каждый раз перенося согласованные сроки», — заявил секретарь Совбеза.

Кроме того, по его словам, Вашингтон проявляет по отношению к народу Венесуэлы «сарказм и высокомерие».

Но идею военного вмешательства США в дела Боливарианской республики поддерживают не во всех американских властных структурах. Этот сценарий не оценили в конгрессе. Как сообщил председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгель, палата представителей США не намерена поддерживать военную интервенцию Вашингтона в Венесуэлу.