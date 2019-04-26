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Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям Донбасса 

Р-Спорт + ещё 2 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что выдача российских паспортов в Донбассе будет иметь юридические, финансовые, политические и другие последствия.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.
Президент, говоря об указе о выдаче паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.
"Это будет иметь юридические, финансовые, политические и другие последствия", — заявил Линкявичюс в ходе общения с журналистами, которое транслировал украинский телеканал "Прямой".
В четверг действующий президент Украины Петр Порошенко встретился с Линкявичюсом, стороны обсудили указ Путина об упрощенном получении российских паспортов в Донбассе. Порошенко призвал ЕС ужесточить санкции против России.
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Комментарии22
В мире , Украина , cанкции , Петр Порошенко , Владимир Путин , МИД , ЕС , Литва
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