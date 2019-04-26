Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям Донбасса

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что выдача российских паспортов в Донбассе будет иметь юридические, финансовые, политические и другие последствия.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины , соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

Президент, говоря об указе о выдаче паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.

"Это будет иметь юридические, финансовые, политические и другие последствия", — заявил Линкявичюс в ходе общения с журналистами, которое транслировал украинский телеканал "Прямой".