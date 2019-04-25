Найдено продолжение романа «Заводной апельсин» в архивах писателя Берджесса

В архивах английского писателя Энтони Берджесса найдено ранее неизвестное продолжение романа «Заводной апельсин» (A Clockwork Orange). Рукопись нашли среди документов в доме автора в Италии , куда он переехал в начале 1970-х. После того, как дом был продан в 1993 году, архив был перевезен в Манчестер, где фонд наследия автора начал каталогизацию бумаг, пишет ВВС. Рукопись имеет рабочее название The Clockwork Condition («Заводное состояние»), она датирована 1972-1973 годами. Незаконченное произведение знакомые с материалом эксперты описывают как «наполовину философские размышления, наполовину автобиографию». Сам писатель называет продолжение философской декларацией на тему природы современного человека, высказывая собственные опасения на тему влияния технологий — особенно кино, телевидения и медиа — на человечество.

В работе Берджесс также касается споров, которые вызвала экранизация «Заводного апельсина». Фильм Стэнли Кубрика 1971 года обвиняли в том, что он провоцирует насилие среди молодежи, и запрещали к показу в Великобритании. После смерти режиссера в 1999 году картина вновь вышла в британских кинотеатрах.

Кроме того, английский писатель рассказывает, как он придумал необычное название. По его словам, в 1945 году, когда он только вернулся из армии, он услышал, как 80-летний посетитель лондонского паба заявил, что кто-то был безумен, как заводной апельсин. Берджесс пишет, что почти 20 лет ждал подходящего момента, чтобы использовать это словосочетание.