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Найдено продолжение романа «Заводной апельсин» в архивах писателя Берджесса 

BFM.RU + ещё 9 1 час назад
Фото: Public domain
В архивах английского писателя Энтони Берджесса найдено ранее неизвестное продолжение романа «Заводной апельсин» (A Clockwork Orange). Рукопись нашли среди документов в доме автора в Италии, куда он переехал в начале 1970-х. После того, как дом был продан в 1993 году, архив был перевезен в Манчестер, где фонд наследия автора начал каталогизацию бумаг, пишет ВВС. Рукопись имеет рабочее название The Clockwork Condition («Заводное состояние»), она датирована 1972-1973 годами. Незаконченное произведение знакомые с материалом эксперты описывают как «наполовину философские размышления, наполовину автобиографию». Сам писатель называет продолжение философской декларацией на тему природы современного человека, высказывая собственные опасения на тему влияния технологий — особенно кино, телевидения и медиа — на человечество.
В работе Берджесс также касается споров, которые вызвала экранизация «Заводного апельсина». Фильм Стэнли Кубрика 1971 года обвиняли в том, что он провоцирует насилие среди молодежи, и запрещали к показу в Великобритании. После смерти режиссера в 1999 году картина вновь вышла в британских кинотеатрах.
Кроме того, английский писатель рассказывает, как он придумал необычное название. По его словам, в 1945 году, когда он только вернулся из армии, он услышал, как 80-летний посетитель лондонского паба заявил, что кто-то был безумен, как заводной апельсин. Берджесс пишет, что почти 20 лет ждал подходящего момента, чтобы использовать это словосочетание.
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В мире , Энтони Берджесс , Стэнли Кубрик , Италия
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