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Найден сиквел «Заводного апельсина» 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: Public domain
В архивах британского писателя Энтони Берджесса нашли около двухсот машинописных листов, на которых набрана часть произведения «Заводное состояние», сообщает «Би-би-си».
Отмечается, что данный текст является продолжением книги «Заводной апельсин», самого известного произведения Берджесса, которое легло в основу одноименного фильма режиссера Стэнли Кубрика.
В «Би-би-си» рассказали, что в «Заводном состоянии» Берджесс комментирует некоторые события предыдущей книги и раскрывает контекст ее создания, а также развивает свои идеи о преступности.
"Заводной апельсин" рассказывает историю трудного подростка Алекса, который становится жертвой эксперимента, призванного лишить его воли к насилию.
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