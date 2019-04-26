Найден сиквел «Заводного апельсина»

В архивах британского писателя Энтони Берджесса нашли около двухсот машинописных листов, на которых набрана часть произведения «Заводное состояние», сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что данный текст является продолжением книги «Заводной апельсин», самого известного произведения Берджесса, которое легло в основу одноименного фильма режиссера Стэнли Кубрика

В «Би-би-си» рассказали, что в «Заводном состоянии» Берджесс комментирует некоторые события предыдущей книги и раскрывает контекст ее создания, а также развивает свои идеи о преступности.

"Заводной апельсин" рассказывает историю трудного подростка Алекса, который становится жертвой эксперимента, призванного лишить его воли к насилию.