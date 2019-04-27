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Зариф рассказал, кто «затягивает» США в конфликт с Ираном 

RT на русском + ещё 7 35 минут назад
Фото: ТАСС
Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ «затягивают США в конфликт» с Ираном. Такое мнение выразил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу Fox News.
«Они все показали заинтересованность в затягивании США в конфликт. Я не думаю, что президент Трамп хочет этого, он в кампании обещал не привести Соединённые Штаты к новой войне», — сказал Зариф.
Ранее США решили внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, а в ответ на это МИД Ирана предложил президенту страны Хасану Рухани внести командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке в аналогичный иранский список.
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В мире , cанкции , санкции Иран , Хасан Роухани , Джон Болтон , МИД , Fox News , Израиль , Иран , ОАЭ , Саудовская Аравия , США
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