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Зеленский поменяет генпрокурора 

360tv.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Генпрокуратуру Украины вместо Луценко должен возглавить другой человек. В штабе Зеленского сочли, что чиновнику стоит оставить свой пост. Избранный президент назвал его «человеком прошлого».
Член команды Владимира Зеленского и бывший министр финансов Александр Данилюк отметил, что нынешний генпрокурор может вернуться в политику, но свою должность ему придется оставить. Сделанное на официальном мероприятии в Киеве заявление процитировал «Интерфакс».
«Он (Владимир Зеленский — прим. ред.) считает, что Луценко — человек прошлого. И он, если хочет, может вернуться в политику, но точно — уйти с поста генерального прокурора», — заметил Данилюк. По его словам, в ведомство «должны прийти люди, которые проведут реальную реформу».
В штабе Зеленского понимают, что правительство намерено сохранить статус-кво, однако сам избранный президент придерживается другого мнения, которое озвучил в ходе объявления результатов выборов.
В настоящее время, добавил Данилюк, на пост генерального прокурора хватает кандидатур. Он охарактеризовал их как людей, способных «проявить себя на этой должности», с хорошей репутацией и серьезной поддержкой общества.
«У нас много антикоррупционных активистов. Много экспертов, неплохих людей, но мы ожидаем, что те, кто придет на эти должности, — это люди, которые будут менять систему, а система будет бороться», — высказал он свое мнение касательно ситуации.
Сам Данилюк полагает, что должность генпрокурора должен занять как раз «кто-то из активистов». Кадровые назначения после прихода к власти Зеленского он назвал лакмусовой бумагой, которая определит изменения в стране. Речь идет о постах глав СБУ, Генпрокуратуры, МИД и Минобороны.
«Это четыре назначения, которые определят вектор движения в будущем», — подчеркнул Данилюк. Себя в должности министра иностранных дел страны он не видит.
По мнению члена штаба Зеленского, изменения, который произойдут во внутренней политике, повлияют и на ситуацию на внешнеполитической арене. Но самое важное касается того, что происходит внутри страны.
«Сейчас все ожидания связаны с тем, что страна должна измениться. Кадровый состав — измениться, ключевые решения по реформам антикоррупционным, правоохранительной системы, на которую влияет президент, должны произойти», — заключил Данилюк, подчеркнув, что его специализация относится как раз к указанным сферам.
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В мире , Украина , Александр Данилюк , Владимир Зеленский , Министерство обороны , МИД , Генпрокуратура РФ , СБУ , Интерфакс
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