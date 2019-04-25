Стабильность: Трамп «манипулирует» американцами прической жены

Первая леди США Мелания Трамп не меняла прическу ни разу за три года, и тому есть причина, сообщает AOL.

Стиль жены Дональда Трампа претерпел значительные изменения с тех пор как тот стал президент. Если ранее, будучи супругой бизнесмена, Мелания Трамп отдавала предпочтение исключительно люксовым брендам — Gucci, Balmain, Michael Kors, Manolo Blahni, — то теперь не избегает и более доступных — J.Crew, Ralph Lauren.

Однако с самой инаугурации Трампа в январе 2017 года его жена ни разу не меняла прическу — причем так и было задумано.

Многолетний парикмахер Мелании Трамп Мордехай Алвоу, который повсюду следует за ней, рассказывал, что обсуждал этот вопрос с первой леди еще в 2017-м. Тогда они решили, что раз отныне Мелания Трамп станет гораздо более публичной персоной, то это должно отразиться и на прическе — она должна остаться прежней.

«Когда ты неожиданно появляешься в публичном поле, людям нужно некое чувство стабильности», — уверен Алвоу.

По словам стилиста, одинаковая прическа, «безупречная и легкая» в случае Мелании Трамп, дает это людям — так они чувствуют, что знают человека, и от этого им комфортнее.