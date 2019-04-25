В Египте объявлен режим ЧП

Власти Египта ввели режим чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца. Об этом говорится в постановлении премьер-министра страны Мустафы Мадбули, передает Bloomberg.

Режим начал действовать 25 апреля в 01:00 по местному времени (02:00 мск). В нескольких северных районах Синайского полуострова, которые граничат с Израилем и сектором Газа, установлен комендантский час. Причина введения ЧП не называется.

Ранее египетские власти вводили чрезвычайное положение на севере Синайского полуострова для борьбы против исламских экстремистов.

Впервые режим ЧП был установлен после терактов в Танте и Александрии апреле 2017 года. Тогда погибли более 50 человек, еще более 100 пострадали.