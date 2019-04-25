В США назвали причину поражения Порошенко

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Американские СМИ назвали причину поражения Порошенко 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 54 минуты назад
Действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах главы государства из-за направленной против России политики, которой он придерживался на протяжении пяти лет, пишет американский National Interest.
Автор статьи напоминает, что именно при Порошенко появились ограничения на использование русского языка, на поездки в Россию, на торговлю с ней и на любые контакты с россиянами. При этом негативные последствия для самой Украины были полностью предсказуемыми, констатирует NI. Американское издание отмечает, что городские жители Украины чаще говорят на русском языке, а у половины жителей страны в России есть родственники, передает РИА «Новости».
National Interest указывает, что решающим фактором поражения Порошенко оказались отнюдь не экономический коллапс, сокращение расходов бюджета на социальную сферу и девятикратный рост цен на газ. Ключевой причиной проигрыша действующего президента Украины стали националисты, говорится в статье. Автор публикации пишет, что Порошенко делил украинцев на «истинных патриотов Украины» и мифическую «пятую колонну», поддерживающую Россию. Такая сегрегация была его визитной карточкой, именно так он объяснял социальные и экономические проблемы в стране.
Американский журнал призывает западных политиков сделать два вывода из поражения Порошенко. Во-первых, среди украинцев симпатия к России вряд ли снизится в ближайшее время, а с завершением внутриукраинского конфликта в Донбассе и восстановлением нормальных торговых отношений между двумя странами приведет к увеличению экономического влияния русскоговорящей Украины и росту симпатии к России.
Второй вывод заключается в том, что западная стратегия по поддержке одного региона или фракции в надежде поменять вектор развития всей нации на Украине оказалась такой же безуспешной, как и в Сирии, Ираке или Афганистане, говорится в статье.
NI подчеркивает, что с моральной точки зрения сомнительно сеять раздор в стране с целью смены режима. Россия оказывает на Украину культурное влияние с «мягкой силой», которому ни одно государство не может ничего противопоставить, поскольку в обеих странах говорят на одном языке, и у них общее культурное наследие, заключил National Interest.
Напомним, 21 апреля во втором туре выборов президента Украины победу с рекордным результатом одержал кандидат Владимир Зеленский, которого поддержали более чем 73% избирателей.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, что ждет Украину при новом президенте.
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Комментарии7
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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