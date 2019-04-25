National Interest назвал причину провала Порошенко

Так, подчеркивает издание, с Порошенко связаны ограничения на использование русского языка, на поездки в Россию , на торговлю с ней и на любые контакты с россиянами. При этом, пишет NI, негативные последствия для самой Украины были полностью предсказуемыми, с учетом того, что городские жители чаще говорят на русском, а у половины жителей страны есть родственники за рубежом.

С другой стороны, отмечается, что, несмотря на существенное негативное влияние факторов, вроде экономического коллапса, сокращения расходов бюджета на социальную сферу, а также девятикратного роста цен на газ, решающим фактором были националисты. Порошенко разделял украинцев на "истинных патриотов Украины" и мифическую "пятую колонну", которая поддерживает Россию, и такая сегрегация всегда была его визитной карточкой, которую он применял для объяснения социальных и экономических проблем в стране.

Издание пишет, что западным политикам следует сделать два вывода из поражения Порошенко: во-первых, среди украинцев симпатия к России вряд ли снизится в ближайшее время, а с завершением внутриукраинского конфликта в Донбассе и восстановлением нормальных торговых отношений между двумя странами приведет к увеличению экономического влияния русскоговорящей Украины и росту симпатии к России.

Во-вторых, стратегия Запада по поддержке одного региона или фракции в надежде поменять вектор развития всей нации на Украине оказалась такой же безуспешной, как и в Сирии, Ираке или Афганистане. Как отмечает NI, с точки зрения морали, сомнительно сеять раздор в стране с целью смены режима. К тому же Россия оказывает на Украину культурное влияние с "мягкой силой", которому ни одно государство не может ничего противопоставить, поскольку в обеих странах говорят на одном языке, и у них общее культурное наследие.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил на выборах, набрав 73,22 процента голосов избирателей. Порошенко признал поражение.