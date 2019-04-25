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Саакашвили назвал Путина паханом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили, ссылаясь на "большой опыт" переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, назвал его "паханом". Свое мнение он выразил в видеообращении в фейсбуке.
Этим словом Саакашвили охарактеризовал Путина, комментируя указ российского президента об упрощении выдачи паспортов жителям самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, которые находятся на юго-востоке Украины.
Политик заверил, что украинским властям не следует идти Путину на "уступки", так как президент России "никогда этого не оценит". Он добавил, что Украине не следует делать ни "маленьких символических уступок", ни "больших".
Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал Путина врагом.
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