Саакашвили назвал Путина паханом

Этим словом Саакашвили охарактеризовал Путина, комментируя указ российского президента об упрощении выдачи паспортов жителям самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, которые находятся на юго-востоке Украины.

Политик заверил, что украинским властям не следует идти Путину на "уступки", так как президент России "никогда этого не оценит". Он добавил, что Украине не следует делать ни "маленьких символических уступок", ни "больших".