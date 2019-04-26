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В Узбекистане запрещают георгиевские ленты на день Победы 

Ura.Ru + ещё 5 28 минут назад
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов поручил подчиненным предотвратить использование георгиевских лент в День победы. Вместо этого он намерен активно продвигать среди населения ленты цветов узбекского флага.
Арипов на селекторном совещании, посвященном празднованию 9 мая, распорядился изготовить и раздать соотечественникам 100 тысяч лент цветов национального флага. Информационную поддержку этой акции, как считает премьер, должны провести знаменитые узбекские спортсмены, артисты и музыканты. В соцсетях, как предполагает правительство, пользователи будут выкладывать свои фотографии с лентами национального флага.
Как отмечает «Лента.ру», в этом году власти Узбекистана впервые официально ограничивают использование георгиевских лент. Как утверждают историки Анвар Назиров и Шухрат Барлас, оранжево-черная лента стала ассоциироваться в Узбекистане с «российским империализмом», а ее использование «оскорбляет дух прадедов», которые погибли от «рук захватчиков царской России».
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В мире , Видео , Lenta.ru , Узбекистан
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