В Узбекистане запрещают георгиевские ленты на день Победы

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов поручил подчиненным предотвратить использование георгиевских лент в День победы. Вместо этого он намерен активно продвигать среди населения ленты цветов узбекского флага.

Арипов на селекторном совещании, посвященном празднованию 9 мая, распорядился изготовить и раздать соотечественникам 100 тысяч лент цветов национального флага. Информационную поддержку этой акции, как считает премьер, должны провести знаменитые узбекские спортсмены, артисты и музыканты. В соцсетях, как предполагает правительство, пользователи будут выкладывать свои фотографии с лентами национального флага.

Как отмечает «Лента.ру», в этом году власти Узбекистана впервые официально ограничивают использование георгиевских лент. Как утверждают историки Анвар Назиров и Шухрат Барлас, оранжево-черная лента стала ассоциироваться в Узбекистане с «российским империализмом», а ее использование «оскорбляет дух прадедов», которые погибли от «рук захватчиков царской России».