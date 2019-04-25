Материалы слежки за Зеленским уничтожают на Украине

Управление госохраны спешно уничтожает материалы слежки за избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением. Ликвидируются сводки наружного наблюдения.

Особое внимание уделяется уничтожению документов, в которых говорится, что Зеленский — наркоман. Такая информация поступила от начальника УГО Валерия Гелетея Петру Порошенко , на ней бывший президент Украины собирался строить свою победу, сообщает Страна.ua.

Гелетей уже готовит себе преемника, им станет бывший охранник Януковича и Раисы Богатырёвой Александр Литвиненко . Знающие его люди уверены, что новый начальник УГО будет выгоден бывшему тем, что не станет вникать в схемы тендеров, раздачи жилья, наград, кадровых назначений.

Литвиненко в 2014 году несколько дней пробыл в Донбассе, после чего получил статус участника боевых действий. В 2016 году он уволился, чтобы получить зарплату и пенсию, а через два дня снова вышел на работу в УГО. Сейчас он получает и зарплату, и пенсию, что составляет порядка 60 тысяч гривен.

Литвиненко за время службы получил несколько квартир, в том числе и от кабмина, когда охранял Януковича.