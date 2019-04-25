Материалы слежки за Зеленским уничтожают на Украине 

Управление госохраны спешно уничтожает материалы слежки за избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением. Ликвидируются сводки наружного наблюдения.
Особое внимание уделяется уничтожению документов, в которых говорится, что Зеленский — наркоман. Такая информация поступила от начальника УГО Валерия Гелетея Петру Порошенко, на ней бывший президент Украины собирался строить свою победу, сообщает Страна.ua.
Гелетей уже готовит себе преемника, им станет бывший охранник Януковича и Раисы Богатырёвой Александр Литвиненко. Знающие его люди уверены, что новый начальник УГО будет выгоден бывшему тем, что не станет вникать в схемы тендеров, раздачи жилья, наград, кадровых назначений.
Литвиненко в 2014 году несколько дней пробыл в Донбассе, после чего получил статус участника боевых действий. В 2016 году он уволился, чтобы получить зарплату и пенсию, а через два дня снова вышел на работу в УГО. Сейчас он получает и зарплату, и пенсию, что составляет порядка 60 тысяч гривен.
Литвиненко за время службы получил несколько квартир, в том числе и от кабмина, когда охранял Януковича.
Ранее News.ru сообщал, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что за ним ведётся слежка. Передвижения фаворита второго тура президентских выборов контролируют агенты Службы безопасности Украины.