Саакашвили назвал тестом для Зеленского указ Путина о паспортах

Видимо, «Путин хочет, чтобы Украина сразу пошла на уступки», к примеру, выйдя из многостороннего формата переговоров и перейдя в двусторонний формат, предположил Саакашвили в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Напомнив, что имеет большой опыт общения с президентом РФ, Саакашвили отметил, что «чем больше ему уступите, тем больше он будет требовать».

Всё, что не убивает, укрепляет нас. Я уверен, что в результате этих мер Украина станет сильнее, а у президента Зеленского будет достаточный запас прочности, чтобы это всё выдержать, — заявил политик.

Саакашвили подчеркнул, что Украина ничего не должна России, а Россия в большом долгу перед Украиной, однако Киев должен сам исправить положение, в которое себя загнал.