Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям Донбасса. По его словам, подобным шагом российский лидер «проверяет на вшивость» команду избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Видимо, «Путин хочет, чтобы Украина сразу пошла на уступки», к примеру, выйдя из многостороннего формата переговоров и перейдя в двусторонний формат, предположил Саакашвили в видеообращении, опубликованном в Facebook.
Напомнив, что имеет большой опыт общения с президентом РФ, Саакашвили отметил, что «чем больше ему уступите, тем больше он будет требовать».
Всё, что не убивает, укрепляет нас. Я уверен, что в результате этих мер Украина станет сильнее, а у президента Зеленского будет достаточный запас прочности, чтобы это всё выдержать, — заявил политик.
Саакашвили подчеркнул, что Украина ничего не должна России, а Россия в большом долгу перед Украиной, однако Киев должен сам исправить положение, в которое себя загнал.
Ранее News.ru сообщал, что Саакашвили после отказа пограничной службы Украины во въезде в страну заявил, что «немного потерпит». Он отметил, что не ожидал от ведомства иного ответа до тех пор, пока Пётр Порошенко не сложил свои полномочия на посту президента страны.