Словакия приостановила поставки нефти из России

Словакия приостановила получение российской нефти из-за ухудшения ее качества. Об этом сообщило в четверг вечером республиканское информационное агентство ТАСР.

Польши и В связи с прокачкой по нефтепроводу "Дружба" российской нефти ухудшенного качества республика последовала примеру Белоруссии Германии и отказалась от поставок. Словацкая компания Transpetrol, обеспечивающая эксплуатацию национальных нефтепроводов, подтвердила агентству данную информацию.

Transpetrol предприняла данный шаг по требованию крупнейшего словацкого нефтеперерабатывающего предприятия Slovnaft, которое отказалось от поступившей партии российской нефти, так как в ней содержится хлор. Это сырье могло бы повредить оборудование Slovnaft, отмечается в сообщении.

Компания Transpetrol возобновит получение российской нефти, которая в Словакию поступает транзитом через Украину, только после урегулирования проблемной ситуации и возобновления прокачки предусмотренного техническими нормами качественного сырья из РФ.

Министерство энергетики Польши 24 апреля информировало о решении приостановить поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через пункт в Адамово на польско-белорусской границе в связи с ухудшением качества сырья и риском повреждения системы передачи нефти и установок НПЗ.