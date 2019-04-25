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WSJ: сенат Флориды разрешил учителям вооружиться 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Законопроект, предоставляющий возможность учителям носить оружие, одобрил сенат законодательного собрания штата Флорида. Как сообщила в среду газета The Wall Street Journal, 22 голосами против 17 законодатели одобрили во вторник инициативу, согласно которой вопрос о добровольном участии учителей в так называемой программе защиты (Guardian program) передается на усмотрение советов школьных округов штата.
"Когда в школе вспыхивает стрельба, то все решают секунды, — привела газета мнение председателя сената законодательного собрания штата Билла Галвано. — Этот законопроект гарантирует, что добровольцы из числа школьного персонала, включая учителей, могут иметь соответствующую подготовку и возможности для того, чтобы выступить в роли последней линии защиты ни в чем не повинных детей от нападения преступника".
Теперь свой вариант законопроекта должна рассмотреть палата представителей законодательного собрания штата, а затем законопроект поступит на подпись губернатору.
Как отметила The Wall Street Journal, этот законопроект учитывает рекомендации, разработанные специальной комиссией штата после трагедии в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" в городе Парклэнд в феврале прошлого года, где бывший учащийся этой школы Николас Круз открыл из полуавтоматической винтовки AR-15 огонь по учащимся и преподавателям школы, убив 17 и ранив 15 человек. Ему предъявлены обвинения по 17 пунктам в убийстве и грозит смертная казнь.
Ссылаясь на данные Комиссии по вопросам образования штатов, The Wall Street Journal сообщила, что уже в восьми штатах США, в частности, в Техасе и Канзасе, местное законодательство позволяет некоторым сотрудникам школ иметь огнестрельное или другое оружие.
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Комментарии1
В мире , Образование , США , The Guardian , Wall Street Journal
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