Заседание Совета Безопасности ООН в связи с решением РФ упростить выдачу паспортов жителям Донбасса запланировано на четверг, 25 апреля, в 22:00 мск. Об этом в среду сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
"Заседание Совбеза ООН созвано по требованию Украины и состоится в четверг в 15:00 по Нью-Йорку", — сказал он агентству "Укринформ".
24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получить российское гражданство в упрощенном порядке.