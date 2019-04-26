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Ким Чен Ын отбыл из Владивостока на родину 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На привокзальной площади Владивостока состоялась прощальная церемония с северокорейским лидером Ким Чен Ыном по случаю завершения его визита в России.
Лидера КНДР встретил военный образцовый оркестр почетного караула, который исполнил «Катюшу». После церемонии проводов Ким Чен Ын направился к своему бронепоезду, на котором отправился к себе на родину, передает РИА Новости.
Между тем президент Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и КНДР развиваются эффективнее, чем планировалось.
«Наше сотрудничество достигло беспрецедентно высокого уровня и стало примером того, как должны строиться межгосударственные отношения в современном мире», — сказал Путин.
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В мире , Азия , Чен Ким , Владимир Путин , РИА Новости , Владивосток , КНДР
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