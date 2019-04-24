В США отреагировали на решение России по гражданству для жителей Донбасса

Американское посольство в Киеве осудило «дестабилизирующий» указ Москвы о выдаче российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР. «Крым — это Украина. Донецк — это Украина. Луганск — это Украина. Мы осуждаем недавний абсурдный и дестабилизирующий указ России по российским паспортам для жителей Донецка и Луганска и подтверждаем нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении дипмиссии в Twitter. В среду Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР. В Луганске и Донецке обрадовались решению Москвы, МИД Украины выразил решительный протест, также представители Киева пожаловались в СБ ООН