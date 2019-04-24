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В США отреагировали на решение России по гражданству для жителей Донбасса 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американское посольство в Киеве осудило «дестабилизирующий» указ Москвы о выдаче российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.
«Крым — это Украина. Донецк — это Украина. Луганск — это Украина. Мы осуждаем недавний абсурдный и дестабилизирующий указ России по российским паспортам для жителей Донецка и Луганска и подтверждаем нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении дипмиссии в Twitter.
В среду Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР. В Луганске и Донецке обрадовались решению Москвы, МИД Украины выразил решительный протест, также представители Киева пожаловались в СБ ООН.
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В мире , Конфликты , США , Украина , Владимир Путин , МИД , Совбез ООН , Донецк , Луганск , Москва , Республика Крым
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