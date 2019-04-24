В ФРГ издадут доклад Мюллера на немецком языке

Германии издательство Ullstein Verlag работает над переводом доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве». Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на заявление издательства.

Как пишет издание, книга будет основана на версии доклада, которую подготовила газета The Washington Post.

В частности, как отмечается, книга будет содержать комментарии и разъяснения американских журналистов.

18 апреля Минюст США опубликовал доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года.

В Кремле назвали недостаточно аргументированными представленные в данном документе обвинения в адрес России.