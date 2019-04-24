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В ФРГ издадут доклад Мюллера на немецком языке 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Германии издательство Ullstein Verlag работает над переводом доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве». Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на заявление издательства.
Как пишет издание, книга будет основана на версии доклада, которую подготовила газета The Washington Post.
В частности, как отмечается, книга будет содержать комментарии и разъяснения американских журналистов.
18 апреля Минюст США опубликовал доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года.
В Кремле назвали недостаточно аргументированными представленные в данном документе обвинения в адрес России.
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В мире , Роберт Мюллер , Министерство юстиции США , Washington Post , Германия , США
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