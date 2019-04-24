«Неизбежный шаг»: жители Донбасса получат паспорта РФ

Абхазии. Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов для жителей некоторых районов восточной Украины. Речь идет о районах Донецкой и Луганской области, которые относятся к самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам. Россия ранее дала возможность получения гражданства тогдашним непризнанным республикам Южной Осетии

Указ президента об упрощенном получении гражданства был опубликован в среду на официальном сайте президента России.

«Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — отмечается в указе.

Сделать это можно на основании федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

Ранее Госдума приняла законопроект, по которому президент России может наделять отдельные категории иностранных граждан правом получать российские паспорта по упрощенной схеме.

В самопровозглашенных республиках ожидали такой возможности: как ранее рассказала «Газете.Ru» чиновница одной из самопровозглашенных республик, некоторое время назад местные паспортные столы активизировали набор персонала. Получить российский паспорт в ДНР и ЛНР желали многие, так как документы непризнанных республик были недействительными за их пределами.

Подобный шаг был ранее осуществлен Россией в отношении тогдашних непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии. Их независимость была признана Россией после конфликта России и Грузии в Южной Осетии в августе 2008 года. Ранее глава Абхазии Сергей Багапш в разговоре с «АиФ» рассказал, что российские паспорта имеют 85% граждан республики, в Южной Осетии, по данным местных властей, таковых 90% населения.

В середине апреля начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью «Коммерсанту» заявила, что с 2014 года 360 тыс. украинцев получили гражданство России. По ее словам, «экстренный массовый исход» жителей Украины в Россию наблюдался в конце 2014 — начале 2015 года. Она добавила, что в 2016 году Россия предоставила временное убежище порядка 460 тыс. украинцев, подчеркнув, что это «очень большие цифры».

Казакова заключила, что из 460 тыс. попросивших убежище 77 тыс. украинцев пока не сделали свой выбор в пользу гражданства России или Украины.

Помощник российского президента по вопросам Украины Владислав Сурков отметил, что решение президента — «справедливый» шаг: «В этих условиях решение президента России является абсолютно справедливым и неизбежным. Получив паспорта, люди будут чувствовать себя более защищенными и свободными», — заявил Сурков.

Киев уже прокомментировал этот шаг России. Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что решение российской стороны — «продолжение агрессии» и «вмешательство» в украинские дела, передает ТАСС.

Примечательно, что в январе 2019 года Климкин уже поднимал тему наличия второго гражданства для граждан Украины. При этом он утверждал, что не имеет ничего против того, чтобы украинцы имели паспорт любого другого государства, кроме Российской Федерации.

«Никакого второго гражданства для тех, кто с российскими паспортами, на сегодня, пока есть агрессия, не может быть», — заявлял глава украинского МИДа.

Киев утверждает, что Россия осуществляет «агрессию» против Украины в Донбассе, при этом доказать присутствия российских вооруженных сил на территории своей страны не может, о чем неоднократно заявляли различные представители украинских властей. Москва, в свою очередь, подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта и не оказывает ополченцам Донбасса финансовой, материальной помощи и не поставляет в регион, охваченный войной, военной техники.

Пока неясно, создаст ли указ препоны на переговорах об урегулировании военного конфликта в Донбассе. Их придется вести уже новому президенту страны Владимиру Зеленскому , который выиграл выборы у Петра Порошенко

Избранный президент Украины уже заявил о необходимости присутствия западных представителей на переговорах с Россией по Донбассу. К тому же, он считает, что минский формат переговоров нуждается в реформировании.