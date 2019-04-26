«Попытка переворота»: Трамп о «российском деле» 

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США было "попыткой переворота". Слова Трампа процитировал журналист Аарон Рупа в своем твиттере.
Трамп подчеркнул, что "российское дело" не похоже на Уотергейтский скандал тем, что в последнем имелся факт преступления.
"Это ["российское дело"] было попыткой переворота. Как в третьем мире. Непостижимо", — сказал Трамп.
Ранее Трамп открестился от попыток увольнения Мюллера.