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«Попытка переворота»: Трамп о «российском деле» 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США было "попыткой переворота". Слова Трампа процитировал журналист Аарон Рупа в своем твиттере.
Трамп подчеркнул, что "российское дело" не похоже на Уотергейтский скандал тем, что в последнем имелся факт преступления.
"Это ["российское дело"] было попыткой переворота. Как в третьем мире. Непостижимо", — сказал Трамп.
Ранее Трамп открестился от попыток увольнения Мюллера.
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В мире , Видео , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Fox News , США
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