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В Киеве отказались согласовать меры обеспечения перемирия в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представители Киева на заседании контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины отказались согласовать дополнительные меры по обеспечению устойчивого перемирия в Донбассе, заявил журналистам полпред РФ на переговорах Борис Грызлов.
"Для устойчивого перемирия нужно реализовать ряд мер в качестве дополнительных гарантий соблюдения режима прекращения огня. К сожалению, сегодня киевская сторона вновь отказалась согласовать эти меры, хотя с их необходимостью согласны как Донецк и Луганск, так и посредники", — заявил Грызлов по итогам первого заседания после выборов президента Украины.
По его словам, среди этих мер — принятие и соблюдение приказов о прекращении огня, эффективное применение дисциплинарных мер в случае его нарушения, отказ от наступательных действий и разведывательных операций, неприменение огня, включая ответный, в частности, строгое запрещение ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, а их нацеливание на объекты гражданской инфраструктуры — школы, детские сады, больницы и общественные помещения.
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.
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В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Борис Грызлов
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