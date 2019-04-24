В Киеве отказались согласовать меры обеспечения перемирия в Донбассе

Представители Киева на заседании контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины отказались согласовать дополнительные меры по обеспечению устойчивого перемирия в Донбассе, заявил журналистам полпред РФ на переговорах Борис Грызлов

"Для устойчивого перемирия нужно реализовать ряд мер в качестве дополнительных гарантий соблюдения режима прекращения огня. К сожалению, сегодня киевская сторона вновь отказалась согласовать эти меры, хотя с их необходимостью согласны как Донецк и Луганск, так и посредники", — заявил Грызлов по итогам первого заседания после выборов президента Украины.

По его словам, среди этих мер — принятие и соблюдение приказов о прекращении огня, эффективное применение дисциплинарных мер в случае его нарушения, отказ от наступательных действий и разведывательных операций, неприменение огня, включая ответный, в частности, строгое запрещение ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, а их нацеливание на объекты гражданской инфраструктуры — школы, детские сады, больницы и общественные помещения.