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ГРУ заявило о проникновении в Европу десятков тысяч экстремистов под видом беженцев 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
В Евросоюз под видом беженцев ежегодно проникают до 20 тыс. экстремистов, сообщил представитель Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС России генерал-майор Сергей Ковалев.
«По нашим данным, под видом беженцев в Европу ежегодно проникают до 20 тысяч экстремистов», — передает РИА «Новости» сообщение Ковалева.
По словам генерал-майора, потенциальных террористов оперативано не получается вычислить даже профессионалам, поскольку многие из экстремистов заявляют об утрате удостоверяющих личность документов. Затем боевики начинают вести вербовку исполнителей терактов и потенциальных спонсоров.
Как отметил Ковалев, «беженцы» быстро осваиваются в новой стране, применяя опыт, полученный в горячих точках.
«Террористы в Европе быстро адаптируются к особенностям обстановки, активно осваивают новые методы подготовки и ведения подрывной деятельности. Для совершения терактов ими используется опыт, приобретенный в зонах вооруженных конфликтов, в том числе, в Африке», — сообщил представитель ГРУ.
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В мире , Происшествия , Сергей Ковалев , Генштаб , ЕС , ГРУ , РИА Новости
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