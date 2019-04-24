Тайна раскрыта: Украина не будет хранить секреты СССР

Украина вышла из соглашения со странами СНГ о секретности изобретений СССР, такое решение было принято без обсуждения. От участия в каких еще договорах отказалась Украина, рассказывает «Газета.Ru».

Украина вышла из соглашения с рядом стран СНГ об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, созданных в СССР. Данное решение было принято на заседании кабинета министров страны, сообщает ТАСС.

Белоруссия, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и 4 июня 1999 года в Киеве договор подписали Украина, Россия Узбекистан . Его стороны должны были обеспечивать «режим секретности в отношении имеющихся у них сведений о секретных изобретениях в соответствии с Соглашением о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов от 22 января 1993 года». Также в документе содержатся правила рассекречивания секретных изобретений, на которые выданы авторские свидетельства СССР или поданы заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР.

В 2009 году соглашение прекратило действие для Грузии в связи с ее выходом из Содружества независимых государств. Остальные страны продолжали его соблюдать.

Решение о выходе Украины из соглашения было принято без обсуждения.

Соответствующая инициатива, озвученная первым вице-премьером Степаном Кубивым, была одобрена на заседании кабмина Украины 24 апреля.

Правительство Украины также прекратило действие для страны Соглашения о методологической сопоставимости и создании общей статистической базы Экономического союза (подписано в Алма-Ате 10 февраля 1995 года).

17 апреля Украина также вышла из соглашения о стандартизации вооружения с СНГ. Анализ Министерства экономического развития и торговли Украины выявил, что соглашение не имеет практической реализации на Украине, поскольку стандартизирует вооружение под ГОСТы. При этом советские ГОСТы на Украине ликвидированы на 90%, их заменяют на европейские стандарты.

«Будем проводить стандартизацию вооружения и военной техники в соответствии с этим курсом», — отметили в министерстве.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, подписанный в 1997 году, прекращал действие старого договора, заключенного еще до распада СССР между РСФСР и Украинской ССР в 1990 году. Он определял экономические и политические отношения России и Украины и предусматривал стратегическое партнерство между странами. Согласно договору, страны уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ.

Срок договора истекал 31 марта 2019 года. Согласно тексту законопроекта, каждые десять лет действие договора продлевается автоматически, если ни одна из сторон не изъявит желание его прекратить. В связи с этим Петр Порошенко , на тот момент занимавший пост президента Украины, подписал принятый Радой закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

«Непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу. Другие составляющие этой стратегии: это безвиз, соглашение об ассоциации с ЕС, томос о создании автокефальной независимой украинской церкви, выход из СНГ, закрепленные в конституции курса на вступление в НАТО и Евросоюз», — сказал тогда Порошенко.

В мае 2018 года Порошенко заявлял, что Киев пересмотрит все подписанные в рамках СНГ международные документы. Позже представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко отметила, что предложение Порошенко предусматривает сохранение для Киева выгодных соглашений о сотрудничестве с Содружеством.

Всего украинские власти собирались расторгнуть порядка 40 договоров, заключенных с Россией.

«Подготовка к расторжению идет, просто не так публично. Там есть межгосударственные, межправительственные договоры, и между министерствами и ведомствами России и Украины», — заявил заместитель министра Украины по делам «временно оккупированных» территорий Юрий Грымчак в январе этого года.

Также Киев вышел из соглашений «О межгосударственном обмене экономической информацией» (подписано 26 июня 1992 года), «Об обмене информацией в сфере внешнеэкономической деятельности» (24 сентября 1993 года), «О сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности» (15 мая 1992 года). Кроме того, Украина решила больше не принимать участия в соглашении о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ, посчитав, что этот документ устарел и не отвечает состоянию торгово-экономических отношений между странами.