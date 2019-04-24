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Розыгрыш Макрона: российские пранкеры назвались Зеленским 

Рамблер + ещё 4 25 минут назад
Фото: Reuters
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) поговорили по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном от имени избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА «Новости».
После публикации расшифровки разговора Кузнецов заявил, что Макрон произвел приятное впечатление, и отметил хорошее чувство юмора французского президента.
По его словам, они ждали возможности поговорить с французским лидером два года.
Во время беседы Макрон поздравил «Зеленского» с победой на выборах и призвал его «насладиться этим моментом».
Французского лидера рассмешили слова лже-Зеленского о том, что он собирается отметить свою победу на выборах шампанским, но надеется, что не будет «таким пьяным, как мистер Петр Порошенко обычно бывает».
«Зеленский» попытался договориться с Макроном выдать Порошенко, если тот, спасаясь от уголовного преследования, сбежит во Францию.
«Думаю, что Франция не первая страна, куда бы он хотел переехать», — ответил на это французский лидер.
Также пранкеры обсудили с Макроном отношения с Россией и проблему Донбасса. «Зеленский» заявил, что политика предыдущей администрации в адрес России была неэффективной, и заявил о намерении идти на компромисс ради установления мира в Донбассе. Макрон полностью подержал «украинского коллегу» и пообещал свою поддержку «в рамках минского процесса».
Комментарии16
В мире , Европа , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Кузнецов , РИА Новости , Франция
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