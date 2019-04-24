Розыгрыш Макрона: российские пранкеры назвались Зеленским

После публикации расшифровки разговора Кузнецов заявил, что Макрон произвел приятное впечатление, и отметил хорошее чувство юмора французского президента.

По его словам, они ждали возможности поговорить с французским лидером два года.

Во время беседы Макрон поздравил «Зеленского» с победой на выборах и призвал его «насладиться этим моментом».

Французского лидера рассмешили слова лже-Зеленского о том, что он собирается отметить свою победу на выборах шампанским, но надеется, что не будет «таким пьяным, как мистер Петр Порошенко обычно бывает».

«Зеленский» попытался договориться с Макроном выдать Порошенко, если тот, спасаясь от уголовного преследования, сбежит во Францию.

«Думаю, что Франция не первая страна, куда бы он хотел переехать», — ответил на это французский лидер.

Также пранкеры обсудили с Макроном отношения с Россией и проблему Донбасса. «Зеленский» заявил, что политика предыдущей администрации в адрес России была неэффективной, и заявил о намерении идти на компромисс ради установления мира в Донбассе. Макрон полностью подержал «украинского коллегу» и пообещал свою поддержку «в рамках минского процесса».