«Новый этап оккупации Донбасса»: Украина о действиях Путина

«Новый этап оккупации Донбасса»: Украина о решении Путина по паспортам

«Решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях — это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса», — написал Климкин в твиттере.

Он призвал украинских граждан в Донбассе не принимать российские паспорта и заявил, что Россия хочет лишить жителей Донецкой и Луганской областей не только настоящего, но и будущего.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.