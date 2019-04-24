Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Новый этап оккупации Донбасса»: Украина о решении Путина по паспортам 

Рамблер + ещё 31 24 минуты назад
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал решение президента России Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР новым этапом оккупации Донбасса.
«Решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях — это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса», — написал Климкин в твиттере.
Он призвал украинских граждан в Донбассе не принимать российские паспорта и заявил, что Россия хочет лишить жителей Донецкой и Луганской областей не только настоящего, но и будущего.
Путин принял решение по ДНР и ЛНР
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
В мире , Видео , Конфликты , Политика , Украина , Павел Климкин , Владимир Путин , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль усиливает давление на Лукашенко4
Путин принял решение по ДНР и ЛНР378
Полномочия Зеленского на посту президента ограничат52
Раскрыта тактика Путина в отношениях с Зеленским289
Остановил террориста: героический поступок строителя на Шри-Ланке
Видео
«Новый этап оккупации Донбасса»: Украина о действиях Путина
В мире Конфликты
Пока вы спали: у Путина появилась новая флотилия
Политика
Двери открыты: Зеленского позвали в НАТО
В мире Украина
Поезд Ким Чен Ына протерли на ходу
Азия В мире
Россия ответила на угрозы США авианосцами
Политика
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме
Пожары В мире
Новый корабль ВМС Украины оказался старым траулером
Армия Оружие
Спуск подводной лодки «Белгород» на воду попал на видео
Армия Оружие
Момент настал: ЦИК обработал все бюллетени
Украина В мире
Последствия пожара в Забайкалье попали на видео
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение