На каком бронепоезде лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию

Руководитель КНДР Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде во Владивосток для встречи с президентом России Владимиром Путиным . Чтобы сделать процесс высадки высокопоставленного гостя наиболее комфортным, на вокзале столицы Приморья экстренно организовали небольшую перепланировку. «Газета.Ru» объясняет, почему Ким Чен Ын, в отличие от всех других мировых лидеров, предпочитает бронепоезд остальным средствам передвижения.

Моду на бронепоезд ввел в КНДР основатель правящей династии Ким Ир Сен. Его молодость пришлась на 1930-е, когда в СССР, на который, безусловно, ориентировался начинающий марксист, произошло особенно много авиакатастроф — доверия к воздушному транспорту это не добавляло.

Зато Ким Ир Сен мог знать об опыте председателя Реввоенсовета Льва Троцкого , который, по подсчетам своих помощников, за годы Гражданской войны пять с половиной раз «опоясал» земной шар на бронепоезде. Руководитель КНДР тоже ездил по своей стране очень много. Альтернативой поезду в его случае мог быть только автомобиль. По одной из версий, особый бронированный вагон советского производства ему подарил лично Иосиф Сталин.

Недоверие к самолетам было вполне обычным явлением среди государственных лидеров в середине XX века.

Как известно, очень боялся летать и Сталин. В его биографии значатся лишь несколько крайне вынужденных рейсов. А разделявший его страхи президент Югославии Иосип Броз Тито в качестве альтернативы использовал яхту «Галеб», на которой, в частности, ходил в Индию и Юго-Восточную Азию, а также проплыл вокруг Африки.

Ким Ир Сен не имел предубеждений и против сверхдолгих путешествий по железной дороге. Так, в 1974 году через Китай и Советский Союз он проехал всю Восточную Европу, посетив страны Варшавского договора и Югославию, то есть, добравшись от Желтого моря до Адриатического. В 1980-м глава КНДР побывал в Белграде на похоронах Тито, где общался преимущественно с Леонидом Брежневым

Его сын и преемник в качестве лидера нации Ким Чен Ир перенял отцовскую любовь к бронированным поездам.

В 2001 и 2002 годах колеса поезда недели напролет стучали по российским рельсам: генеральный секретарь Трудовой партии Кореи держал курс на Москву , навстречу Владимиру Путину. В первой поездке произошел загадочный инцидент. На остановке в Омске на внешней обшивке поезда были замечены следы пуль. Предположительно выстрелы по транспорту Кима произошли в Сибири. Однако корейское руководство никак не прокомментировало случившееся.

В том рейсе Ким Чен Ира сопровождал представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Константин Пуликовский . Свои впечатления от быта внутри поезда он описал в книге «Восточный экспресс». Пуликовский поведал общественности о привезенных из Парижа дорогостоящих винах, которые вождю якобы рекомендовали пить врачи, живых лобстерах и прочих яствах — заказать можно было любое блюдо российской, китайской, корейской, японской и французской кухни. Утварь, в том числе и палочки для еды, была выполнена из серебра.

Десять лет спустя товарищ Ким приехал в Улан-Удэ к Дмитрию Медведеву — и его поезд привел к транспортному коллапсу. Кстати, тогда же Ким Чен Ир виделся с нынешним главой Приморья Олегом Кожемяко , работавшим в должности губернатора Амурской области, и полпредом президента в ДФО Виктором Ишаевым — он в конце марта текущего года был задержан по подозрению в хищениях.

Любопытно, что сам Ким Чен Ир отрицал собственную аэрофобию, уверяя, что перемещение на бронепоезде позволяет ему лучше понять жизнь другой страны. Доводы казались неубедительными, ему мало кто верил.

Представитель третьего поколения знаменитой семьи, как считается, не унаследовал фобии предков. Ким Чен Ын совершенно не боится летать, а его поездки на бронепоезде являются скорее данью традициям. Как минимум однажды северокорейское телевидение продемонстрировало лидера за штурвалом небольшого самолета «Сессна». А год назад правительственный Ил-62 видели в аэропорту китайского Даляня.

Не забудем и о том, что в детстве Ким-младший посещал швейцарскую школу: добраться к Альпам железной дорогой из КНДР теоретически реально, но чрезвычайно долго и тяжело.

Сегодня многие посмеиваются над средством передвижения Ким Чен Ына. Если 100 лет назад скоростной бронепоезд казался вершиной технологического прогресса, то сегодня он больше выглядит, по мнению скептиков, как архаизм. Впрочем, вполне возможно, что критики сильно позавидовали бы Ким Чен Ыну, имей они возможность попасть внутрь. Там мало кто бывал из посторонних, однако, по отрывочным сведениям, поезд служит руководителю страны и домом, и штабом на колесах. В нем учтены все нюансы.

В бронепоезде Ким Чен Ына предусмотрены комнаты для совещаний, спальни для самого руководителя и сопровождающих его лиц, приемная, самая современная оргтехника, средства связи. Интернет работает у северокорейского лидера даже в глухой русской тайге. В гараже всегда «под парами» два бронированных мерседеса. В эпоху Ким Чен Ира в гостевом помещении постоянно работали два экрана: на одном демонстрировались горячо любимые руководителем военные парады и фильмы, другой показывал метеорологические данные и текущее местонахождение поезда, а также предоставлял справку об экономическом развитии проезжаемых регионов. Чтобы было, чем занять себя в долгом пути, Ким Чен Ир иногда брал с собой женский песенный коллектив. Неизвестно, сохранил ли Ким Чен Ын эту привычку отца.

«Когда мы пересекали Иркутскую область, на мониторе можно было по-русски и по-корейски прочитать фамилии губернатора, председателя законодательного собрания, других руководителей и даже узнать, каким количеством крупного рогатого скота располагает область», — вспоминал Пуликовский.

Побывавшие там, куда простому смертному вход строжайше запрещен, свидетельствуют: интерьер вагонов выдержан в спокойных белых цветах. В комнатах для отдыха установлены мягкие кожаные диваны и кресла розово-коралловых оттенков. Кроме того, поезд оснащен дизельной электростанцией и современной системой кондиционирования.

Все это великолепие вызывает неизбежные ассоциации с поездом Троцкого, в состав которого, помимо спального вагона и выполнявшего роль клуба вагона-ресторана, входили секретариат Предреввоенсовета, гараж с несколькими автомобилями, цистерна бензина, стенбюро, телефонная станция, телеграф, радио, баня, прачечная, вагон с оружием и боеприпасами, запасная амуниция, медикаменты, подарки для отличившихся на фронте.

В поезде Троцкого были забронированы паровозы и вагоны с пулеметами, а каждый член команды, включая библиотекарей и поваров, владел оружием. Вагоны были соединены внутренней телефонной связью и сигнализацией. Поезд был настолько тяжелым, что его тащили два паровоза.

У Кима в тяжелую бронь облачены, как минимум, те вагоны, в которых предполагается его присутствие — спальня и общий зал. Это негативно сказывается на скорости: она ограничена 60 км/ч.

Времена нынче другие, и в поголовной милитаризации членов экипажа у Ким Чен Ына потребности нет. Поэтому персонал — машинисты, официанты, уборщики — набраны из гражданских специалистов. Они стараются своевременно реагировать на потребности вождя, и в то же время не докучать ему своим присутствием. По слухам, поезд каждый раз сопровождают снайперы из числа лучших стрелков страны.

При жизни Ким Ир Сена, если верить южнокорейским СМИ, поезд состоял из примерно 90 вагонов. Сегодняшний вариант значительно короче и включает «всего» 21 вагон темно-зеленого цвета (у Ким Чен Ира насчитывали 17 вагонов). Доподлинно неизвестно, возили ли они и предыдущих Кимов, или же были построены специально для молодого лидера. Специализирующиеся на КНДР эксперты уверяют: состав — тот же, что доставлял в СССР Ким Ир Сена, а в Россию — Ким Чен Ира, но с течением времени претерпевал необходимую модернизацию и косметические переделки. И все же, несмотря на обновления, там по-прежнему чувствуется дух прежних вождей.

Обычно эшелон разбивают на три состава с отдельными локомотивами. Впереди следует поезд-«разведчик» для проверки безопасности железнодорожного полотна, за ним со значительным временным интервалом — «борт №1». Замыкает процессию состав с охранниками и дополнительным оборудованием.